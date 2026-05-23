Localizan Cuerpo Dentro de Canal en Riberas del Bravo en Ciudad Juárez

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró en el sector de Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez, luego del hallazgo de una persona sin vida al interior de un canal.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Siglo XXI y Rivera del Parque, donde ciudadanos observaron parte del cuerpo de la víctima y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias.

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De acuerdo con testigos, únicamente se alcanzaba a apreciar la cabeza y parte de la espalda de la persona localizada dentro del canal.

Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Municipal acudieron al sitio para iniciar las maniobras correspondientes y resguardar el área.

Autoridades investigan causas de la muerte en Ciudad Juárez

La zona fue acordonada mientras peritos y agentes investigadores realizaban las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona localizada ni detalles sobre posibles causas de muerte.

Será la autoridad correspondiente la encargada de determinar oficialmente cómo ocurrieron los hechos una vez concluidas las investigaciones y estudios forenses.

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