Localizan Cuerpo Envuelto en Cobija en Ciudad Juárez

La mañana de este martes 7 de abril fue localizado el cuerpo de una persona en un terreno ubicado en el cruce de Portal de San Antonio y Monte Toledo, en el fraccionamiento Portal de San Antonio, al suroriente de Ciudad Juárez.

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De acuerdo con la información brindada por autoridades, el reporte realizado al número de emergencias 911 informaba sobre un bulto sospechoso envuelto en una cobija negra y atado con lo que parecía ser una cuerda.

Autoridades Confirmaron el Hallazgo

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo, por lo que procedieron a acordonar la zona. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense arribó para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa real de la muerte. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas.

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