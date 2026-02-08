Localizan Dos Cuerpos Envueltos en una Cobija en Ciudad Juárez

Fue la mañana de este domingo 8 de febrero cuando se realizó un reporte al número de emergencias 911, luego del hallazgo de dos cuerpos sin vida en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Francisco Villa, en la colonia San Isidro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros informes proporcionados por las autoridades, los cuerpos de las víctimas se encontraban envueltos en una cobija. Uno de ellos presentaba huellas de degollamiento, mientras que una extremidad cefálica fue localizada a un costado del lugar.

Autoridades Resguardaron la Zona

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como del Ejército Mexicano, quienes resguardaron la zona para permitir el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron con el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, arribó una unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento de los cuerpos y su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se les practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá establecer la causa de muerte e iniciar el proceso de identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información adicional sobre este hecho violento, ni sobre la identidad de las víctimas o posibles responsables.

