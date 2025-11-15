Patrulla Municipal Quedó en Pérdida Total Tras Incendiarse en Ciudad Juárez

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) terminó en pérdida total luego de incendiarse mientras los agentes realizaban una revisión de rutina en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo oficial comenzó a emitir humo y posteriormente se incendió cuando los elementos circulaban por el cruce de las calles Luis G. Manzón y Grama. La primera hipótesis apunta a una posible falla mecánica, aunque será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien determine la causa del siniestro tras las investigaciones correspondientes.

Te podría interesar: Localizan Cuerpo Calcinado en Terracería de Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez

Los policías que tripulaban la unidad lograron descender a tiempo, por lo que no se registraron personas lesionadas. Instantes después, personal del Departamento de Bomberos arribó al punto para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia viviendas y vehículos estacionados en la zona.

No han informado aún si la unidad contaba con reportes previos de fallas mecánicas

El sitio fue resguardado por elementos del Ejército Mexicano mientras los bomberos terminaban de extinguir el incendio y enfriar la unidad siniestrada. Más tarde, agentes de la FGE tomaron conocimiento del hecho y comenzaron con la recopilación de evidencias para determinar con precisión qué originó el fuego.

Incrementan Seguridad en Sucursales Bancarias de Ciudad Juárez

Las autoridades municipales no han informado aún si la unidad contaba con reportes previos de fallas mecánicas o si se encontraba asignada a patrullajes habituales en ese sector.

Historias recomendadas: