Reabren Circulación en la Caseta de Sacramento Tras Bloqueo Carretero en Chihuahua

La circulación en la caseta de Sacramento fue reabierta la tarde de este sábado luego de varias horas de bloqueo que afectó el ingreso a la ciudad de Chihuahua para automovilistas y transportistas provenientes de Ciudad Juárez y otros municipios del estado.

El cierre provocó largas filas de vehículos y camiones varados sobre la carretera, situación que generó afectaciones para cientos de personas que intentaban ingresar a la capital del estado.

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De acuerdo con los reportes, ciudadanos y organizaciones campesinas realizaron el bloqueo en las inmediaciones de la caseta sin que existiera un aviso previo para automovilistas.

Las manifestaciones comenzaron alrededor del mediodía, provocando congestionamiento vehicular de varios kilómetros.

Tráfico comienza a normalizarse en la carretera Chihuahua-Juárez

Fue cerca de las 4:00 de la tarde cuando se liberó completamente la circulación en la caseta de Sacramento, permitiendo nuevamente el paso de vehículos particulares, unidades de carga y transporte de pasajeros.

Además, el acceso quedó libre de cobro temporalmente mientras avanzaba la liberación del tráfico acumulado en la zona.

Poco a poco, la circulación comenzó a normalizarse en este punto carretero, para el acceso a la ciudad de Chihuahua de quienes viajan desde el norte del estado.

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