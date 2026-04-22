Reportan Enfrentamiento en Ojinaga y Bloqueo de Carretera en Aldama, Chihuahua

Un enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados se registró la tarde de este miércoles en el municipio de Ojinaga, lo que derivó en un amplio operativo en la región y acciones violentas en zonas cercanas.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaba patrullajes preventivos y detectó, mediante un helicóptero, varias camionetas con civiles armados en el poblado conocido como El Pueblito.

Tras el reporte, se desplegó un operativo terrestre con participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Durante la intervención, las autoridades lograron asegurar un rancho en el que se localizaron tres camionetas con armamento; sin embargo, en ese momento, civiles armados comenzaron a disparar contra los elementos, quienes repelieron la agresión e iniciaron una persecución por brechas de la zona.

Incendian tienda y realizan bloqueo en carretera en Aldama

Como reacción al operativo, se reportó que civiles armados incendiaron una tienda de conveniencia en el municipio de Aldama, además de robar un camión de pasajeros para bloquear la carretera que conecta con Ojinaga.

La situación generó tensión en la región, mientras fuerzas de seguridad reforzaban la presencia para controlar los hechos. En el lugar ya se encuentra personal de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI), atendiendo la contingencia y dando seguimiento a los eventos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o lesionadas derivadas de estos hechos.

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