Detienen a Tres Hombres por Agredir a Policías Estatales en Chihuahua

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en una agresión contra policías estatales durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre, en la ciudad de Chihuahua. Los sospechosos enfrentarán cargos por lesiones y tentativa de homicidio contra servidores públicos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos ocurrieron alrededor de las 02:40 horas, en las inmediaciones de la avenida Vialidad CH-P y calle 92, en la colonia Los Pinos.

Los agentes realizaban recorridos de prevención cuando marcaron el alto a un automóvil en color blanco, en el que viajaban seis hombres.

Según el reporte policial, cuando los ocupantes fueron informados de que se trataba de elementos estatales, presuntamente comenzaron a agredirlos verbal y físicamente con piedras y otros objetos contundentes.

Durante el ataque, un inspector sufrió una herida de aproximadamente tres centímetros en la frente, además de lesiones en el rostro, a la altura del pómulo y el ojo izquierdo. Un suboficial también resultó lesionado en el pie izquierdo.

Después de la agresión, los ocupantes del vehículo huyeron, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener a tres hombres en distintos puntos de la zona.

Uno de ellos fue ubicado cerca del cruce de la calle 92 y Alfredo Chávez; otro, en el sector del arroyo de Los Indios, cerca de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc y Vialidad CH-P. El tercer detenido fue asegurado en relación con la intervención inicial.

La SSPE identificó a los detenidos como Jesús Abraham 'N', de 20 años; Juan Bernardo 'N'., de 33, y Jesús Manuel 'N', de 38 años.

Los tres fueron sometidos a una valoración médica, en la que se estableció que se encontraban bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia. Posteriormente, fueron informados de sus derechos y registrados ante el Registro Nacional de Detenciones.

Por su parte, los policías lesionados recibieron atención médica en el Hospital Central.

PT