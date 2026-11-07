Seguridad

Detienen a Tres Hombres por Agredir a Policías Estatales en Chihuahua

Dos agentes resultaron lesionados durante un ataque con piedras y objetos contundentes en la colonia Los Pinos

Detienen a Tres Hombres por Agredir a Policías Estatales en ChihuahuaFoto: SSPE
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