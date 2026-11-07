Seguridad

Localizan Sin Vida a Hombre con Heridas de Bala en El Mariachi, en Hermosillo

El cuerpo fue localizado en el acceso de una vivienda al final de la calle Ranchito, autoridades investigadoras realizaron las diligencias correspondientes

Localizan Sin Vida A Hombre Con Heridas De Bala En La Colonia El Mariachi, En HermosilloLocalizan Sin Vida A Hombre Con Heridas De Bala En La Colonia El Mariachi, En Hermosillo. Foto: N+

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Hombre de 52 años hallado muerto en El Mariachi, Hermosillo. Tenía antecedentes por amenazas y narcomenudeo.

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