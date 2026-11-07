Localizan Sin Vida a Hombre con Heridas de Bala en El Mariachi, en Hermosillo

Un hombre de 52 años fue localizado sin vida, con múltiples heridas presuntamente ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, la mañana de este sábado en la colonia El Mariachi, en el sector centro de Hermosillo.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel “N”, quien fue encontrado alrededor de las 08:30 horas en el área de acceso de una vivienda ubicada al final de la calle Ranchito, en pleno cerro del sector.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos policiales notificaron a las autoridades investigadoras para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras que personal de Servicios Periciales procesó la escena en busca de indicios para las investigaciones.

De acuerdo a reportes oficiales, el occiso contaba con antecedentes y había sido relacionado con investigaciones por amenazas en 2007, así como narcomenudeo en 2013 y 2022, estas últimas por presunta posesión de marihuana y metanfetamina con fines de comercio o suministro.