Siguen los Bloqueos en Chihuahua Hoy: Lista de Carreteras y Puentes que Están Cerrados Este Día

La mañana de este jueves 27 de noviembre se cumplió el cuarto día consecutivo de bloqueos en distintos tramos carreteros del estado de Chihuahua, como parte de la protesta encabezada por agricultores y productores del campo en contra del Gobierno Federal.

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al corte de las 11:00 horas se mantiene el cierre total en cinco vías federales, algunas con aperturas intermitentes que permiten desahogar parcialmente el tráfico.

Cinco carreteras de Chihuahua continúan totalmente cerradas

Los tramos afectados a corte de las 18:00 horas son:

Cierre total

Carretera Gómez Palacio–Jiménez, tramo Jiménez–Zavalza, Km. 230+000. Circulación abierta cada 2 horas para desahogo de tráfico.

Carretera México 45 Ciudad Juárez, tramo Chihuahua–Delicias, Km. 167+000.

De momento, circulación abierta, con presencia de manifestantes en:

Carretera Ascensión–Janos, Km. 177+000.

Carretera Janos–Agua Prieta, Km. 13+000.

Las autoridades recomiendan a los conductores seguir las indicaciones en los puntos afectados, ya que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento conforme avanza la manifestación.

Puentes internacionales en Ciudad Juárez también permanecen bloqueados

En Ciudad Juárez, los puentes internacionales continúan tomados, afectando tanto la importación como la exportación de tráilers. Aunque todos presentan cierres, el punto con mayor acumulación de personas es la Aduana Córdova–Américas, donde los manifestantes mantienen presencia permanente.

Los cruces internacionales afectados son:

Puerto Palomas de Villa – Puente

Jerónimo–Santa Teresa (bloqueo en importación y exportación)

Unidad Administrativa de la Aduana Córdova–Américas (protesta y bloqueo de tráilers)

Zaragoza–Ysleta (bloqueo total de importación y exportación)

Tornillo–Guadalupe (bloqueo en ambos sentidos para transporte de carga)

Choferes Cumplen Más de 60 Horas Varados por Bloqueos de Agricultores en Chihuahua

El cierre de estos puentes ha generado un fuerte impacto en el flujo comercial y logístico de la región fronteriza, especialmente para la industria maquiladora y el transporte de mercancías.

Además, por la tarde, los representantes del movimiento sostendrán una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación Federal, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el encuentro ni sobre los posibles acuerdos que podrían alcanzarse.

