Chihuahua Ofrecerá Descuentos en Licencias de Conducir; Aquí te Contamos los Requisitos
Chihuahua ofrecerá descuentos en licencias de conducir por tiempo limitado; revisa aquí qué necesitas para aprovecharlos.
Se dio a conocer que se actualizaron las tarifas para las licencias de conducir en el estado de Chihuahua. En las oficinas de la Subsecretaría de Movilidad se colocaron recientemente anuncios con los nuevos precios, quedando de la siguiente manera:
-
Chofer particular:
-
$346 por 1 año
-
$857 por 3 años
-
$1,444 por 6 años
-
Se informó que las citas para realizar este trámite no se deben agendar por teléfono, sino únicamente en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Recomendaciones Generales para el Trámite de la Licencia en Chihuahua
-
Llegar al menos 30 minutos antes de la hora de su cita.
-
Llevar pluma o lápiz.
-
Conocer su tipo de sangre.
-
Presentar todos los documentos en original.
Cursos Para Obtener la Licencia por Primera Vez
-
Mayores de edad:
-
Lunes, martes y jueves: 8:00, 9:30 y 11:00 horas.
-
Viernes: 9:30 y 11:00 horas
-
Curso para licencia de motociclista: viernes a las 8:00 horas.
-
-
Menores de edad:
-
Miércoles: 8:00 y 9:30 horas
-
Requisitos para Mayores de Edad
-
Acta de nacimiento
-
Comprobante de validación teórica y práctica (curso)
-
CURP
-
Identificación oficial vigente (INE, pasaporte mexicano, cartilla militar o cédula profesional).
-
Comprobante de domicilio reciente a nombre del interesado (agua, luz, gas, predial o teléfono activo).
-
En caso de no estar a su nombre, se debe anexar un estado de cuenta bancario o de tienda departamental con el mismo domicilio o INE.
Requisitos para Menores de Edad o por Primera Vez
-
Acta de nacimiento
-
Comprobante de pago por validación de aptitudes teóricas y prácticas (curso)
-
CURP
-
Identificación oficial del menor (credencial escolar vigente o pasaporte mexicano)
-
Acompañamiento del padre, madre o tutor legal.
-
Identificación oficial del tutor (INE, pasaporte mexicano, cartilla militar o cédula profesional).
-
Comprobante de domicilio reciente a nombre del tutor legal.
Renovación de licencia vigente
-
Licencia vigente del estado.
-
Comprobante de domicilio reciente a nombre del interesado.
-
Para menores de edad: comprobante a nombre del tutor legal.
Renovación de licencia vencida
-
Licencia anterior
-
Identificación oficial vigente
-
Comprobante de domicilio reciente a nombre del interesado.
-
Para menores de edad: comprobante a nombre del tutor legal.
