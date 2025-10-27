Chihuahua Ofrecerá Descuentos en Licencias de Conducir; Aquí te Contamos los Requisitos

Se dio a conocer que se actualizaron las tarifas para las licencias de conducir en el estado de Chihuahua. En las oficinas de la Subsecretaría de Movilidad se colocaron recientemente anuncios con los nuevos precios, quedando de la siguiente manera:

Chofer particular: $346 por 1 año $857 por 3 años $1,444 por 6 años



Se informó que las citas para realizar este trámite no se deben agendar por teléfono, sino únicamente en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Recomendaciones Generales para el Trámite de la Licencia en Chihuahua

Llegar al menos 30 minutos antes de la hora de su cita.

Llevar pluma o lápiz.

Conocer su tipo de sangre.

Presentar todos los documentos en original.

Cursos Para Obtener la Licencia por Primera Vez

Mayores de edad: Lunes, martes y jueves : 8:00, 9:30 y 11:00 horas. Viernes : 9:30 y 11:00 horas Curso para licencia de motociclista: viernes a las 8:00 horas.

Menores de edad: Miércoles: 8:00 y 9:30 horas



Requisitos para Mayores de Edad

Acta de nacimiento

Comprobante de validación teórica y práctica (curso)

CURP

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte mexicano, cartilla militar o cédula profesional).

Comprobante de domicilio reciente a nombre del interesado (agua, luz, gas, predial o teléfono activo).

En caso de no estar a su nombre, se debe anexar un estado de cuenta bancario o de tienda departamental con el mismo domicilio o INE.

Requisitos para Menores de Edad o por Primera Vez

Acta de nacimiento

Comprobante de pago por validación de aptitudes teóricas y prácticas (curso)

CURP

Identificación oficial del menor (credencial escolar vigente o pasaporte mexicano)

Acompañamiento del padre, madre o tutor legal.

Identificación oficial del tutor (INE, pasaporte mexicano, cartilla militar o cédula profesional).

Comprobante de domicilio reciente a nombre del tutor legal.

Renovación de licencia vigente

Licencia vigente del estado.

Comprobante de domicilio reciente a nombre del interesado.

Para menores de edad: comprobante a nombre del tutor legal.

Renovación de licencia vencida

Licencia anterior

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente a nombre del interesado.

Para menores de edad: comprobante a nombre del tutor legal.

