¿A Qué Hora Ver el Cometa 3I/ATLAS desde México? Este Día se Acerca a la Tierra en Diciembre

​Atentos al cielo nocturno, en diciembre se podrá observar el paso del cometa 3I/ATLAS, lo que lo convertirá en uno de los eventos astronómicos más relevantes de los últimos años. Para que no te pierdas la oportunidad de mirar este objeto interestelar que viaja por el Sistema Solar, te decimos cuándo y a qué hora se podrá ver su aproximación a la Tierra.

El 3I/ATLAS, observado por primera vez el 21 de julio de 2025 por el telescopio espacial HUBBLE de la NASA, es el tercero de la historia proveniente del exterior del Sistema Solar, lo que ha generado un gran interés en la comunidad científica alrededor del mundo.

Además, ha despertado la curiosidad del público en general, a quienes la NASA les ha aclarado que no representa ningún riesgo para el planeta.

Cabe recordar que en octubre este cometa pasó detrás del Sol, "desapareciendo" de la visión de la Tierra, por lo que sus observaciones se reanudaron hasta el día 31 de dicho mes.

Video: Publican Imágenes Inéditas del Cometa 3I/ATLAS, el Objeto Interestelar Que No Volverá a Ser Visto

¿Cuándo se acerca el cometa 3I/ATLAS a La Tierra en 2025?

La NASA dio a conocer que será este mes cuando el cometa 3I/ATLAS se aproxime en su punto más cercano a la Tierra. La cita es el viernes 19 de diciembre de 2025. Agenda bien porque podría ser la única vez que puedas observar este objeto interestelar, que por su trayectoria no se acercará de nuevo al planeta.

Para ver el cometa antes de que se aleje de los alrededores de la Tierra, tendrás que mirar a través de un telescopio que tenga una abertura de al menos 30 centímetros.

En su punto más cercano, el 19 de diciembre, el cometa estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra. Ten en cuenta que éste se desplaza a gran velocidad, cuando fue descubierto viajaba a unos 221 kilómetros por hora.

¿A qué hora se podrá ver el cometa 3I/ATLAS en diciembre 2025?

La mejor hora para observar el paso del objeto interestelar es durante la madrugada, momento en el que la contaminación lumínica disminuye. Deberás estar atento entre las 5:00 y 6:00 horas del 19 de diciembre.

Los observadores que dirijan su mirada al cielo podrán avistar el cometa justo debajo de Regulus, una estrella en el corazón de la constelación de Leo, el León, advierte la NASA.

Pero ojo, porque para poder disfrutar completamente de este cometa deberás asomarte al cielo a través de un telescopio que tenga la abertura de al menos 30 centímetros.



De lo contrario, puedes seguir su trayectoria en el EN VIVO de N+ y la simulación en línea "Eyes on the Solar System" de la NASA, que muestra no sólo su ubicación actual sino su trayectoria.

VIDEO: NASA Presenta Nuevas Imágenes del Cometa Interestelar 3I/ATLAS

Historias Recomendadas