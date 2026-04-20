Cohete de Blue Origin Regresa con Éxito a la Tierra... Pero Deja Satélite en la Órbita Errónea

Una de cal y otra de arena para el último lanzamiento de Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos: el cohete reutilizable New Glenn volvió con éxito a la Tierra y aterrizó de forma suave en una plataforma. Sin embargo, dejó un satélite en la órbita incorrecta y ahora este está destinado a quemarse en la atmósfera cuando caiga atraído por la fuerza de gravedad.

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La revolución parcial de los cohetes reutilizables

Los cohetes reutilizables han revitalizado la industria espacial de los Estados Unidos. Durante los primeros años del siglo XXI, los principales lanzamientos tripulados se realizaban desde Rusia, a bordo de las naves Soyuz.

Otras misiones importantes se lanzaban desde Cabo Cañaveral con tecnología rusa, pues el cohete Atlas V operaba con un motor, el RD-180, con diseños que databan de la era soviética. Esta situación ha cambiado lentamente con los nuevos sistemas de lanzamiento de la NASA, como el imponente SLS, y con la introducción de los cohetes reutilizables, fabricados por empresas privadas.

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Acaso el ejemplo más célebre es el Falcon 9, de SpaceX, pero no es el único caso. Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, ha desarrollado el cohete New Glenn, que también puede aterrizar de forma dirigida en una plataforma.

Aunque han abaratado costos, los cohetes reutilizables aún no son la revolución completa que habían prometido, como prueba está el lanzamiento del pasado domingo que hizo la empresa del fundador de Amazon.

New Glenn aterriza intacto pero deja satélite en la órbita equivocada

La mañana de este domingo, Blue Origin lanzó la misión NG-3 desde Cabo Cañaveral, Florida. En el Centro Espacial Kennedy despegó el cohete New Glenn con el satélite BlueBird 7. El resultado de esta misión fue un triunfo parcial.

El 19 de abril, Jeff Bezos compartió el video del aterrizaje del cohete New Glenn, de aproximadamente 57 metros de altura y cuyo nombre honra al astronauta John Glenn. En las imágenes se aprecia cómo el cohete se coloca de forma vertical en una plataforma marítima gracias al preciso control de sus propulsores.

La operación desde el despegue y hasta el aterrizaje de New Glenn ocurrió en menos de diez minutos. Este éxito innegable ha venido acompañado de una pifia que mantendrá al cohete en la Tierra por largo tiempo: el satélite BlueBird 7 fue dejado en una órbita incorrecta.

Cohete New Glenn de Blue Origin durante el despegue el 19 de abril. Foto: AFP

Ante la imposibilidad de corregir su órbita, BlueBird 7 se quemará en la atmósfera al caer desde el cielo. El mismo domingo, la empresa AST SpaceMobile publicó un comunicado que indicaba que satélite quedó a una altura demasiado baja como para operar:

“Si bien el satélite se separó del vehículo de lanzamiento y se encendió, la altitud es demasiado baja para mantener las operaciones con su propulsor a bordo y será desorbitado. Se espera que el costo del satélite se recupere a través de la póliza de seguro de la compañía”.

Esto ha motivado una investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Por el momento, Blue Origin no podrá realizar más lanzamientos de New Glenn hasta que se dilucide por qué falló la colocación del satélite en la órbita correspondiente.

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