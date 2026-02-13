Lanzamiento de SpaceX y NASA: ¿Cuándo y Dónde Ver en Vivo la Llegada de Crew-12 a la EEI?
La NASA llevó a cabo un nuevo lanzamiento; si quieres conocer más detalles y ver la llegada, aquí te compartimos cómo ver la transmisión en vivo
En una operación conjunta entre la NASA y SpaceX, hoy, 13 de febrero de 2026, llevaron a cabo el lanzamiento SpaceX de la misión tripulada Crew-12. En N+ te compartimos cómo ver la transmisión en vivo de su llegada.
Luego de superar un breve retraso por condiciones climáticas en Florida, el cohete Falcon 9 despegó desde Cabo Cañaveral, inició el viaje de cuatro astronautas hacia el laboratorio orbital.
La tripulación de la Crew-12 llegará para sustituir a la Crew-11, la cual tuvo que regresar a la Tierra de forma anticipada tras la primera evacuación médica en la historia de la estación.
Estos son los detalles para ver la transmisión
- La fecha de lanzamiento será el viernes 13 de febrero de 2026, a las 5:15 a.m. est.
- La tripulación está integrada por Jessica Meir (Comandante, NASA), Jack Hathaway (NASA), Sophie Adenot (ESA) y Andrey Fedyaev (Roscosmos).
- Tienen como objetivo permanecer ocho meses en la EEI para realizar estudios sobre microgravedad y experimentos científicos.
¿Cómo ver la llegada a la EEI?
La NASA invita a todo el público a seguir la transmisión oficial del acoplamiento de la nave Dragon. El evento se podrá ver en tiempo real a través del portal web y las plataformas digitales de la agencia espacial.
Se espera que la cápsula atraque en el laboratorio orbital este sábado 14 de febrero de 2026 alrededor de las 3:15 p.m. EST (20:15 UTC). Durante la transmisión, se podrán observar imágenes en vivo del acercamiento final y el proceso de anclaje a la estación.
