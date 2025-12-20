Cometa 3I/ATLAS: Así Fue el Mayor Acercamiento del Objeto Interestelar a la Tierra

El cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que cruza nuestro Sistema Solar, realizó su paso más cercano a la Tierra durante la madrugada del 19 de diciembre de 2025. Este acercamiento permitió captar imágenes únicas a través de telescopios terrestres y espaciales, y ofrecer a astrónomos de todo el mundo la oportunidad de estudiar un objeto posiblemente más antiguo que cualquier otro cometa conocido.

Publican Imágenes Inéditas del Cometa 3I/ATLAS, el Objeto Interestelar Que No Volverá a Ser Visto

El punto de máxima cercanía se registró cerca de la media noche. A pesar de su relativa proximidad, el cometa se mantuvo a aproximadamente a 274 millones de kilómetros de la Tierra, unas 700 veces la distancia promedio con la Luna, lo que asegura que nunca representó un riesgo para nuestro planeta.

¿Cuándo fue detectado por primera vez?

Detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 mediante el sistema ATLAS en Chile ha mostrado una trayectoria inusual, hiperbólica, que confirma su origen interestelar.

COMETA INTERESTELAR #3IATLAS CAPTADO HOY EN MÁXIMA APROXIMACIÓN A LA #TIERRA. Continúa su actividad interna de jets ondulantes y anticola. Explico su naturaleza en base a espectros y actividad fotométrica:https://t.co/K0xqGPy1fX

Artículo de investigación:https://t.co/MAVDRxLowC pic.twitter.com/s2cFD5NiYB — Dr. Josep M Trigo ⭐🌛#PlanetaryDefense #DART HERA (@Josep_Trigo) December 19, 2025

Este objeto se convierte en el tercer cometa conocido que proviene de fuera del Sistema Solar, y su paso ha sido seguido por instituciones como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), así como por el telescopio James Webb, que han obtenido mediciones de gran precisión sobre su composición y velocidad.

Comet 3I/ATLAS is making its closest approach to Earth on Dec. 19, but don’t worry: it poses no threat and will be about 170 million miles away. To celebrate we're going live on @Reddit!



Join our experts for an Ask Me Anything tomorrow at 1:30pm EST in r/space:… pic.twitter.com/lDhvDNJZQH — NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 18, 2025

El acercamiento de 3I/ATLAS no solo cautivó a observadores del cielo, sino que también permitió obtener datos científicos valiosos sobre cuerpos formados en sistemas estelares distintos al nuestro, ofreciendo pistas sobre la evolución y diversidad de objetos en la galaxia.

Historias recomendadas:

‘Los Diarios Son como Amigas’: Sylvia Aguilar Zéleny Explora en "Una Falsa Diarista" la Libertad

Nuevas Fotos de Jeffrey Epstein Destacan a Niños y Artistas como Michael Jackson y Mick Jagger