Día de Pi 2026: ¿Se Puede Saber su Número Completo? ¿Cuál es su Raíz Cuadrada?

Cada 14 de marzo se celebra en todo el mundo, el Día Internacional de Pi, un símbolo matemático que sirve para representar una constante. Y no, la fecha no es una casualidad, se eligió porque en la representación estadounidense del día se coloca 3/14, así que si quieres conocer todos los detalles de este número irracional, te adelantamos si se puede saber su número completo y cuál es su raíz cuadrada.

La intención es develar el misterio detrás de este número que continúa de forma infinita sin repetición ni patrón. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dedicó un artículo completo a este número, al que calificó como "fácil de obtener", y lo definió como la cantidad de veces que el diámetro de un círculo cabe a lo largo de la circunferencia.

Y si bien ya te explicamos en una nota previa cuál es el Origen del Día de Pi, ahora ha llegado momento de explorar una de las constantes matemáticas más conocidas; saber para qué sirve y cuál es su raíz cuadrada.

Y dada su versatilidad no sólo está presente en las aulas y los cuadernos de matemáticas, los astronautas también las usan para su regreso a casa y un aterrizaje seguro.

Video: ¿Cuál es el Origen del Día de PI?

Pero, a todo esto, ¿para qué sirve el número Pi y dónde aparece?

Pi es la circunferencia de un círculo dividida por su diámetro. La NASA indica que es el mismo para cualquier círculo sin importar su tamaño, dado que se trata de una constante matemática.

De modo que Pi se usa para toda cosa que involucre círculos, curvas o esferas. Se utiliza en geometría, física, ingeniería e incluso informática.

Ahora bien, aquí te explicamos dónde hallarás este número Pi:

Circunferencia y Área de Círculos

Cálculo del área de cilindros, esferas y conos

Radiantes y Grados

Arcos y Cálculo de Volúmenes de Sólidos

Aunque su uso se remonta hasta la época de Arquímedes, quien fue el primero en utilizar un método algoritmo para calcular su valor. Así. Dibujó un polígono dentro de un círculo y otro fuera de él.

¿Cuál es la raíz cuadrada de Pi?

Otra curiosidad de Pi consiste en calcular su raíz cuadrada, que según los cálculos equivale a alrededor de 1.77245385091, cifra que se emplea en estadística, teoría de probabilidades e incluso la física cuántica muy utilizada por los científicos.

¿Qué significa que Pi sea un número irracional?

Si tienes dudas de a qué nos referimos cuándo decimos que Pi es un número irracional, te explicamos que esto significa que es infinito y nunca repite su secuencia de números. De hecho, según la NASA, tiene más de un billón de dígitos, pero los científicos e ingenieros de la NASA usan muchos menos dígitos en sus cálculos, mientras que la aproximación 3.14, se usa generalmente en las escuelas.

Ahora bien, en 1630, el astrónomo austriaco Christoph Grienberger calculó 38 dígitos de Pi utilizando polígonos.

Video: ¿Para qué Sirve el Pi?

¿Cómo se celebra el Día Pi, 14 de Marzo 2026?

El día de Pi se celebra con actividades educativas y curiosidades matemáticas, entre las que destacan resolución de problemas matemáticos para intentar comprender mejor su existencia.

