Extienden alerta por tormenta geomagnética, ¿cuáles son sus efectos?

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) ha extendido la alerta para la actual tormenta geomagnética que atraviesa el planeta. Durante la noche del 19 de enero y la madrugada del 20 de enero, la aurora fue visible en amplias zonas del hemisferio norte.

Una tormenta geomagnética ocurre cuando el campo magnético de la Tierra es perturbado por el viento solar.

Las tormentas geomagnéticas puedes afectar las telecomunicaciones, así como el servicio eléctrico en latitudes cercanas a los polos.

La Tierra atraviesa una tormenta geomagnética severa

El Centro de Predicción para el Clima Espacial de la NOAA anunció que el planeta aún atraviesa una tormenta geomagnética. Este fenómeno es provocado por la llega de partículas pertenecientes a una eyección de masa coronal.

Según explica la NASA, las eyecciones de masa coronal son nubes de gas cargadas eléctricamente que arroja el Sol. Estas nubes de plasma viajan a cientos de kilómetros por segundo y golpean la atmósfera de la Tierra y pueden perturbar el campo magnético.

La noche del 19 de enero, la Tierra atravesó, por un lado, una tormenta de radiación de nivel S4, la más fuerte captada desde 2003. Además, pasó por una tormenta geomagnética de nivel G4, que se ha extendido hasta hoy.

La madrugada del 20 de enero fue vista la aurora boreal en varias partes del mundo. Foto: Reuters

Según datos de la NOAA, este 20 de enero la Tierra aún atraviesa una tormenta geomagnética, aunque de categoría G3. Se espera que las perturbaciones en el campo magnético continúen hasta la madrugada del 21 de enero.

¿Qué efectos tiene la tormenta geomagnética sobre la Tierra?

Actualmente, la Tierra atraviesa una racha de viento solar que se mueve por el espacio a 822 kilómetros por segundo. Aunque la tormenta actual es de menor potencia a la del 19 de enero, los efectos son despreciables.

Esta tormenta geomagnética de nivel G3 puede causar problemas intermitentes de navegación por satélite. Además puede afectar a los satélites y naves espaciales, interrumpiendo las telecomunicaciones y desorientando a los objetos que están en órbita.

Además, esta tormenta también es responsable de la observación de la aurora boreal. Mientras que la aurora del 19 de enero fue vista con cámaras digitales en la frontera norte de México, este 20 de enero el fenómeno solo será visible en Estados Unidos y Canadá.

