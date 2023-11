Hallan Extraño Sistema Solar con 6 Exoplanetas; No ha Cambiado Desde su Formación

Un sistema solar que no haya sufrido grandes cambios desde su formación es algo muy poco frecuente, pero ese es el caso de una estrella a más de cien años luz orbitada por seis planetas, cuyos secretos empiezan a ser desvelados por la ciencia.

La estrella HD110067, en la constelación septentrional de Coma Berenices, ya se conocía, pero no sus exoplanetas. Un equipo encabezado por el astrofísico español Rafael Luque, de la Universidad de Chicago (EUA), publicó en la revista Nature sus descubrimientos sobre este sistema, que ofrece una visión insólita de la formación y evolución planetaria.

Este sistema es "muy peculiar" por varias características, explicó Luque a la agencia EFE. Es de los poquísimos conocidos con todos sus planetas en resonancia, es decir, con patrones que se repiten a medida que se mueven alrededor de su estrella, haciendo que algunos se alineen cada pocas órbitas.

En este caso, sus seis planetas guardan esa resonancia siguiendo un ritmo preciso y trazando un patrón único para cada pareja, lo que representa un caso excepcional.

1/ A rare star system with 6 #exoplanets has been unlocked with the help of our @ESA_Cheops mission



A special discovery because the planets’ orbital configuration shows that the system is largely unchanged since formation more than a billion years ago

