Las Palomas Perciben el Campo Magnético de la Tierra y Nuevo Estudio Explica Cómo lo Hacen

Las palomas son capaces de orientarse gracias a que perciben el campo magnético de la Tierra. No obstante, aún se desconocía el mecanismo interno que permitía a las palomas el uso de esta “brújula interna”. Ahora un nuevo estudio señala que las palomas emplean su oído interno para detectar el campo magnético del planeta.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Múnich , realizó un mapeo cerebral avanzado de las palomas.

Las palomas comunes tienen en sus oídos internos células especializadas capaces de responder a estímulos magnéticos.

Se trataría de la demostración más clara del empleo de vías neuronales para procesar información magnética en cualquier animal.

La brújula interna de las palomas domésticas

La paloma doméstica (Columba livia) es probablemente uno de los animales más incomprendidos de nuestra cotidianeidad. Esta especie nativa del Mediterráneo y del Medio Oriente por siglos fue, ante todo, fuente de alimento.

Fue así como llegó a América, donde se convirtió en especie invasora. Su otro uso ha sido como servicio de mensajería: por siglos, los humanos usaron estas aves para enviar mensajes. Hay testimonios de palomas mensajeras en la Biblia, en la Grecia helénica y en el imperio romano.

Las palomas podían ser entrenadas con relativa facilidad y, a diferencia de otras especies, su orientación era óptima. No se perdían fácilmente, como si tuvieran una “brújula integrada”.

No pocas investigaciones habían señalado previamente que las palomas, al igual que muchas otras especies de aves, tendrían la capacidad de percibir el campo magnético de la Tierra. Su cuerpo era capaz de usar el campo magnético para orientarse durante largos viajes.

Si bien este hecho no estaba en duda, sí se desconocía el mecanismo que permitía a las palomas desarrollar una habilidad tan útil como extravagante.

Las palomas perciben el campo magnético de la Tierra gracias a su oído

Un nuevo estudio publicado en Science señala que las palomas usan su oído interno para detectar el campo magnético de la Tierra. El cerebro de las palomas es capaz de percibir pequeñas corrientes eléctricas que se activan con los cambios en el campo magnético.

Para llegar a esta conclusión, los científicos del Departamento de Biología de la Universidad de Múnich realizaron un mapeo cerebral avanzado de las palomas. Además, secuenciaron el ARN unicelular de las células del oído interno de estas aves.

Según se lee en el estudio, en el oído interno de las palomas hay células capaces de responder a estímulos magnéticos. Estas señales eléctricas son, a su vez, recogidas por el cerebro. Esto da como resultado que usen su oído como una brújula. En el estudio se lee:

Nuestros datos respaldan un modelo según el cual la entrada electromagnética procedente de los canales semicirculares activa un circuito vestibular-mesopalial en el cerebro de la paloma.

Al respecto, el especialista en biología sensorial Eric Warrant declaró a Nature:

Esta es probablemente la demostración más clara de las vías neuronales responsables del procesamiento magnético en cualquier animal.

