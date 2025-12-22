¿Cuándo y A Qué Hora es el Pico Máximo de la Lluvia de Estrellas Úrsidas de Diciembre 2025?

El cielo de diciembre reserva un evento especial para los entusiastas de la astronomía en México. La lluvia de estrellas Úrsidas llega a su punto máximo de actividad la noche de este 22 y 23 de diciembre.

Aunque este fenómeno es más discreto que otros de este mismo mes, ofrece una oportunidad única para cerrar el año con un espectáculo celeste.

Para que no te pierdas ni un detalle de la lluvia de estrellas Úrsidas te decimos cómo y a qué hora es la mejor forma de verlo.

¿Qué es la lluvia de estrellas Úrsidas?

Antes que nada, te platicamos que este fenómeno sucede cuando la Tierra cruza una zona con restos de partículas espaciales. Estos fragmentos entran en contacto con la atmósfera y generan destellos de luz. El radiante, o el punto de donde parecen nacer los meteoros, se sitúa en la constelación de la Osa Menor.

Al contrario, a diferencia de las intensas Gemínidas, las Úrsidas son una lluvia de estrellas moderada. El fenómeno suele generar entre 5 y 10 meteoros por hora. A pesar de esta cifra menor, su observación resulta gratificante por la nitidez de los cielos invernales.

¿Cuál es el mejor momento para la observación en México?

Así pues, de acuerdo con el calendario astronómico de diciembre 2025, el momento óptimo para buscar la lluvia de estrellas Úrsidas en México es la madrugada del 23 de diciembre, específicamente entre las 00:00 y las 05:00 horas. Durante este horario, el radiante alcanza una posición favorable en el firmamento en dirección norte.

Por tanto, las condiciones para este año son excelentes. El pico de actividad sucede solo dos días después de la Luna nueva del 20 de diciembre. Esto garantiza cielos oscuros durante toda la noche, pues la luz lunar no interfiere con la visibilidad de los estrellas más débiles.

Consejos para ver la lluvia de estrellas Úrsidas

A decir de expertos, para disfrutar de la lluvia de estrellas de Úrsidas, no se requiere equipo especial como telescopios o binoculares. La mejor forma de ver las estrellas es a simple vista.

De esta manera, puedes seguir las siguientes recomendaciones para una mejor experiencia a la hora de ver la lluvia de estrellas Úrsidas:

Busca sitios oscuros : Aléjate de las luces artificiales de las grandes ciudades.

: Aléjate de las luces artificiales de las grandes ciudades. Observa hacia el norte : Esta es la dirección principal donde se localiza el radiante en la Osa Menor.

: Esta es la dirección principal donde se localiza el radiante en la Osa Menor. Prepara tu vista : Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad total durante al menos 20 minutos antes de comenzar.

: Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad total durante al menos 20 minutos antes de comenzar. Ropa adecuada: Las noches de diciembre traen el inicio del invierno astronómico, por lo que el tiempo es frío en la mayor parte de México.

Como seguro ya lo sabes, diciembre es el mes con las noches más largas y nítidas del año, así que en definitiva, debes aprovechar esta ventana de oscuridad absoluta para conectar con el cosmos antes del cierre de 2025 y disfrutar la lluvia de estrellas Úrsidas.

