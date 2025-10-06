¿Cuál es la Mejor Hora para Ver la Luna Llena Hoy y Cuántas Noches Habrá Superluna en Octubre?

El cielo nocturno de este lunes 6 tiene preparado un espectáculo para los amantes de los fenómenos astronómicos: la Luna de Cosecha. Y en N+ te decimos cuál es el mejor horario para ver la Luna Llena de Octubre en Vivo y detallamos cuántos días del mes habrá Superluna.

La Luna Llena de octubre es especial porque se observará más grande y brillante. Pero no es casualidad, se trata de una Superluna que ocurre un par de días después del Equinoccio de Otoño.

Para todos aquellos que no se pierden las maravillas del cosmos, ya adelantamos ¿Superluna de Octubre 2025 Será Visible en México? Fecha, Hora y Por Qué Ocurre, además de dar un par de tips para no perdérsela: Luna Llena de Octubre 2025: ¿Cómo Observarla desde Casa Según la NASA?...Y Sin Telescopio.

Video: La Luna "Aterriza" en Querétaro: Así Luce la Réplica Monumental

De acuerdo con el calendario anual de 2025, esta Luna Llena recibe el nombre de Luna de Cosecha.

¿Cuál es el mejor horario para ver la Luna Llena hoy 6 de Octubre?

Si bien la Luna Llena brillará en el cielo nocturno durante la noche y madrugada de este lunes 6 y martes 7 de octubre de 2025. El sitio especializado en astronomía Star Walk aconseja afinar la vista a partir del atardecer.

Dado que es en ese momento cuando la luna se posa sobre el horizonte y se observa más grande y con ligeros tintes naranjas, debido a la refracción atmosférica. Efecto al que se le conoce como ilusionismo lunar, y sólo se trata de un mero truco óptico.

Este lunes 6 de octubre se espera que el atardecer ocurra alrededor de las 18:20 horas en Ciudad de México. Por lo que será en ese horario cuando sea el mejor momento para alzar la vista al cielo.

¿Cuántas noches habrá Superluna en Octubre y por qué se conoce así?

La Superluna sólo se podrá observar la madrugada del 7 de Octubre, de acuerdo con la UNAM. La Máxima Casa de Estudios detalla que es la única fecha de este mes en la que se podrá observar este satélite en perigeo, es decir en su punto más cercano a la Tierra.

Además detalló que como el satélite está cubierto de algunos elementos como aluminio y calcio, que son muy reflejantes, brillará tanto. Ello, toda vez que según Star Walk se le podrá ver 6.6 por ciento más grande y 13 por ciento más brillante.

¿Cuál es el mejor horario para ver la luna llena de octubre hoy 6 de octubre? Te decimos. Foto: Unsplash.

Sin embargo, la Luna Llena de octubre estará en esta fase por alrededor de 3 días, razón por la cuál se le observa así desde la tarde del 6 de octubre.

¿Cuánto será la próxima Superluna en 2025?

La UNAM sí adelantó las fechas de las noches que se espera Superluna este 2025. De modo que este fenómeno se registrará el 4 de noviembre y el 4 de diciembre, respectivamente.

De hecho, la Luna Llena de Noviembre llevará el nombre de Luna de Cazador.

Para que no te pierdas ningún detalle sobre las Fases lunares de Octubre, puedes consultar Calendario Lunar de Octubre 2025: ¿Cuándo Hay Superluna y Todas las Fases del Mes?

Historias Recomendadas



