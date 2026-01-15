¿Por Qué la Luna Tiene Dos Caras Distintas? Este Impacto lo Causó

Un fuerte impacto ocurrido hace unos 4 mil millones de años podría explicar por qué el satélite natural en cada hemisferio no es igual, en N+ te decimos por qué la Luna tiene dos caras tan diferentes, según expertos.

Nuevos análisis científicos de muestras lunares de la misión Chang'e-6 de China apuntan a que un meteorito gigante alteró profundamente la estructura interna del satélite natural de la Tierra, y dio origen a la marcada diferencia entre la cara visible y la cara oculta.

Las investigaciones del material recolectado por la misión Chang'e-6 de la Administración Espacial Nacional de China, revelan que la Luna presenta una asimetría extrema en el espesor de su corteza, la actividad volcánica y la composición química de su manto.

De acuerdo con los estudios, el manto del lado oculto es más frío y notablemente más seco, casi sin presencia de agua, en contraste con el hemisferio que observamos desde la Tierra.

Estas diferencias ayudan a explicar por qué la cara visible muestra extensas llanuras basálticas, mientras que la opuesta es más accidentada y menos volcánica.

¿Cuáles son las pistas que encontraron los científicos sobre el impacto?

Un equipo de científicos chinos analizó durante meses la composición isotópica del hierro y el potasio en cuatro muestras de basalto lunar extraídas del lado oculto.

Los resultados indican que estos materiales son isotópicamente más "pesados" que los recolectados previamente en la cara visible por las misiones Chang’e-5 y Apolo de la NASA .

. Mientras que los procesos magmáticos internos, como la fusión parcial y la cristalización, podrían explicar las variaciones del hierro, los modelos científicos muestran que el potasio del manto oculto ya tenía una forma distinta desde su origen.

¿Cómo el meteorito cambió la Luna?

La explicación más sólida apunta a un fuerte impacto que formó la cuenca lunar Aitken, el cráter más antiguo y profundo del satélite. Este choque habría provocado la evaporación del potasio en el manto lunar y desencadenado movimientos internos a escala hemisférica, alterando de forma permanente la estructura del lado oculto.

Este evento además de dejar una cicatriz geológica monumental también rompió la simetría interna de la Luna, lo cual influyó en su evolución térmica y química.



