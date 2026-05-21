“Un Fenómeno Imparable Provocado por el Ser Humano”: ¿Por Qué se Ha Duplicado el Nivel del Mar?

El aumento del nivel del mar se ha acelerado de manera preocupante en las últimas décadas y expertos advierten que el fenómeno continuará durante siglos, en N+ te contamos por qué se ha duplicado.

Una investigación internacional publicada en la revista científica Science Advances reveló que la velocidad con la que sube el nivel del mar prácticamente se duplicó desde 2005, alcanzando casi 4 milímetros por año, esto se debe al calentamiento global provocado por las actividades humanas y otros factores.

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¿Por qué está subiendo el nivel del mar?

De acuerdo con el estudio realizado por investigadores de China, Estados Unidos y Francia, el incremento promedio del nivel del mar era de 2.06 milímetros anuales desde 1960. Sin embargo, entre 2005 y 2023 la cifra aumentó hasta 3.94 milímetros cada año.

Los científicos señalan que el principal responsable es el cambio climático generado por el ser humano, especialmente por el aumento de gases de efecto invernadero que elevan la temperatura del planeta.

Uno de los factores más importantes es el calentamiento de los océanos. Cuando el agua se calienta, se expande y ocupa más espacio, fenómeno que representa cerca del 43 % del aumento registrado.

El estudio detalla que el deshielo de glaciares y capas polares es otro de los elementos que más contribuyen al incremento del nivel del mar.

Las cifras del análisis muestran que:

El 27 % del aumento proviene del derretimiento de glaciares de montaña.

El 15 % está relacionado con la pérdida de hielo en Groenlandia.

El 12 % corresponde al deshielo en la Antártida.

El 3 % restante se vincula al almacenamiento de agua en tierra.

Los expertos advirtieron que la combinación entre océanos más cálidos y el acelerado derretimiento de hielo está generando un proceso difícil de revertir.

Los investigadores calificaron el incremento del nivel del mar como un fenómeno "imparable" debido a la enorme cantidad de calor que los océanos ya han absorbido.

Incluso si las emisiones contaminantes se estabilizaran en las próximas décadas, el agua marina seguiría expandiéndose lentamente mientras continúe el deshielo global.

Además, alertaron que esta situación podría provocar mayores riesgos de inundaciones costeras, erosión de playas, daños en infraestructura y desplazamiento de comunidades en distintas regiones del mundo.



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