Claves de Iniciativa para que INE Revise que Candidaturas No Tengan Vínculos con la Delincuencia

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 21 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que plantearon una iniciativa para que el Instituto Nacional Electoral (INE) revise que quienes sean candidatos no tengan vínculos con la delincuencia organizada.

"Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar algún candidato que hubiera algún riesgo de vincular uno con la delincuencia organizada. Luisa María tenía preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que se envíe de una vez", precisó.

En ese sentido, los partidos políticos deben entregar de forma voluntaria la lista de aspirantes.

Claves de la iniciativa para revisar candidaturas

Los partidos entregan una lista de aspirantes a la comisión.

Luego, la Comisión la consulta con diferentes dependencias.

Las autoridades correspondientes hacen un análisis y determinan si hay riesgo o no.

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