Temblor Hoy en México: Esta Es la Magnitud y Epicentro de los Sismos de Este 21 de Mayo 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó hoy, 21 de mayo de 2026, varios sismos en distintas regiones del país, en N+ te compartimos cuál es su epicentro y magnitud de los temblores.

Como ocurre diariamente, el SSN monitorea y comparte la actividad sísmica detectada en México, informa sobre magnitud, ubicación del epicentro y profundidad de cada evento.

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Sismos registrados hoy

De acuerdo con el reporte del SSN, estos fueron algunos de los temblores de las últimas horas:

Magnitud 4.0, a las 5:27:58, el epicentro fue a 30 km al sur de Ocozocoautla, Chiapas, coordenadas 16.497°, -93.436° y profundidad de 169.9 kilómetros.

Magnitud 4.1, a las 4:54:43, epicentro 93 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, profundidad de 16 kilómetros.

Hubo otro sismo también de magnitud 4, a las 1:46:18 horas, el epicentro fue a 99 km al suroeste de Ometepec, Guerrero y profundidad de 18.7 kilómetros.

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