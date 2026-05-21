¿Qué Cambió para Buscar Estatus de Beca Rita Cetina? Paso a Paso para Consultar Folio

Las familias que realizaron el registro para la Beca Rita Cetina ya podrán consultar el resultado de su trámite mediante un nuevo sistema habilitado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, en N+ te compartimos qué cambió para buscar el estatus y cómo consultar paso a paso el folio.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que desde hoy, 21 de mayo de 2026 entra en funcionamiento un nuevo enlace del Buscador de Estatus para las Becas Benito Juárez y Rita Cetina.

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La actualización permitirá que madres, padres y tutores consulten si sus hijos fueron aceptados para recibir la tarjeta de la Beca Rita Cetina de primaria, apoyo que contempla 2 mil 500 pesos destinados a útiles y uniformes escolares, en N+ te compartimos previamente todos los detalles del nuevo buscador en Abren Nuevo Link de Buscador de Estatus Beca Rita Cetina Hoy: A Esta Hora Podrás Consultar Folio.

Toma en cuenta que el nuevo buscador estará habilitado a partir de este jueves a las 4:00 de la tarde y cambiaron el link para consultar el estatus ahora es https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/

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Paso a paso para consultar el folio y estatus de la Beca Rita Cetina

Para revisar si la solicitud fue aprobada, los usuarios deberán contar con el folio generado al momento del registro. El proceso será el siguiente:

Ingresar al nuevo Buscador de Becas Benito Juárez.

Capturar el número de folio de registro.

Revisar el resultado del trámite.

Confirmar si el estudiante recibirá la tarjeta de pago.

Las autoridades recomendaron tener a la mano el comprobante generado durante el registro realizado en marzo.

En caso de que hayas perdido el folio, existen varias formas de recuperarlo:

Acudir a una Oficina de Atención de Becas Bienestar cercana a su domicilio.

El dato aparece en el archivo PDF que se generó automáticamente al acabar el registro en línea. Por ello, se recomienda revisar las descargas del celular o computadora donde se realizó el trámite.

También, puedes llamar al 079 para solicitar orientación.

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