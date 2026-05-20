¿Hay Rechazados? Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina Primaria Se Retrasa para Estos Alumnos

Inició la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria en diferentes estados del país, sin embargo algunos alumnos deberán esperar un poco más para recibirla, por lo que los padres de familia se preguntan si fueron rechazados y acá te explicamos cuándo las recibirán y por qué se retrasó la distribución.

Este lunes 18 de mayo comenzó oficialmente el reparto de los plásticos para nuevos beneficiarios, y para que te vayas preparando, en notas previas te traemos la lista de escuelas en las que habrá reparto esta semana del 19 al 23 de mayo y qué documentos piden para recogerla.

¿Hay rechazados de la Beca Rita Cetina Primaria?

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles para estudiantes de primaria se entrega de forma universal para todos las familias que hicieron su registro el pasado mes de marzo de 2026, por lo que no se considera que haya rechazados como tal.

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Las únicas razones por las que los alumnos podrían no recibir la Beca Rita Cetina de Primaria sería en caso de que existan inconsistencias en el registro, como error con la CURP o con los datos en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Sin embargo, una vez que se corrijan estos problemas, el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares está garantizado, de ahí que estas familias beneficiarias tendrían que esperar a una segunda vuelta para la entrega de tarjetas.

¿Dónde se retrasó entrega de tarjetas de Beca Rita Cetina?

Los alumnos de primaria que deberán esperar un poco más para el inicio del operativo de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina son aquellos que estudian en escuelas del estado de Coahuila. Ahí, la distribución está programada para comenzar el 15 de junio de 2026.

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De acuerdo con el comunicado de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, en dicha entidad se recorrió el comienzo del reparto de los plásticos a los nuevos beneficiarios debido a la jornada electoral en la que se elegirán 25 diputaciones locales.

De esta manera, las familias beneficiarias de Coahuila deberán esperar hasta el 15 de junio 2026 para comenzar a ser citados por sus respectivas primarias para la entrega de tarjetas del Bienestar en la que se depositará el apoyo de 2,500 pesos de la Beca Rita Cetina.

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