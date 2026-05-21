Carreteras con Bloqueos Hoy: Lista de Autopistas Cerradas este 21 de Mayo 2026

Si hoy, 21 de mayo de 2026, tienes un viaje por la carretera o algún compromiso, considera que en distintos tramos hay cierres, en N+ te compartimos las autopistas que tienen bloqueos.

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) reportaron que en diferentes hay tramos de carreteras cerradas.

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Lista de carreteras cerradas hoy

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre la suspensión de circulación en ambos sentidos de la carretera federal 81, a la altura del kilómetro 53, en el municipio de Llera de Canales. El cierre ocurrió luego de un accidente entre un tráiler de doble remolque y un vehículo particular, donde la pesada unidad quedó atravesada sobre la vía.