Carreteras con Bloqueos Hoy: Lista de Autopistas Cerradas este 21 de Mayo 2026
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Si usarás la carretera este jueves, sal con tiempo porque hay varios tramos carreteros cerrados; te compartimos la lista de autopistas con afectaciones
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Si hoy, 21 de mayo de 2026, tienes un viaje por la carretera o algún compromiso, considera que en distintos tramos hay cierres, en N+ te compartimos las autopistas que tienen bloqueos.
La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) reportaron que en diferentes hay tramos de carreteras cerradas.
Lista de carreteras cerradas hoy
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre la suspensión de circulación en ambos sentidos de la carretera federal 81, a la altura del kilómetro 53, en el municipio de Llera de Canales. El cierre ocurrió luego de un accidente entre un tráiler de doble remolque y un vehículo particular, donde la pesada unidad quedó atravesada sobre la vía.
- A las 7:14 horas se reportó cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 112 con dirección hacia la CDMX. La reducción de carriles se debe a la atención de un accidente relacionado con una persona atropellada, situación que provocó carga vehicular en la zona.
- A las 7:22 horas autoridades informaron el cierre a la circulación en el kilómetro 206 de la autopista La Carbonera - Puerto México, con dirección hacia Puerto México.
- A las 6:21 horas se registró cierre total de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 299 de la carretera Maravatío - Zapotlanejo, con dirección a Morelia.