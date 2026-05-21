Manifestación Hoy por Mahahual: ¿Por Qué Hay Bloqueo en Calles y Metro CDMX?

Este jueves, 21 de mayo de 2026, se prevé una manifestación por Mahahual en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos por qué habrá bloqueo en calles y el Metro capitalino.

Se trata de integrante del Colectivo “Salvemos Mahahual” quienes exigen a las autoridades:

Que entreguen un escrito oficial sobre la cancelación del megaproyecto turístico “Perfect Day de Royal Caribbean”, en Mahahual, Quintana Roo, donde se planeaba construir un complejo acuático de más de 107 hectáreas para recibir a unos 20 mil turistas diarios, lo que habría provocado un severo impacto ambiental por el desarrollo y la operación del parque en la zona.

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¿Por qué hay bloqueo en calles y el Metro de la CDMX

A pesar de que el pasado 19 de mayo, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, anunció que no se aprobará la construcción del desarrollo turístico Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo, los inconformes buscan que la cancelación del proyecto sea oficial mediante un documento que así lo acredite, por eso protestarán hoy en calles y en el Metro capitalino.

Cabe recordar que la organización Greenpeace desplegó hace unos días una manta sobre Bellas Artes para denunciar el posible daño ecológico de este proyecto.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum había advertido el 18 de mayo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisaría el proyecto del parque acuático.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Colectivo “Salvemos Mahahual”se reunirán hoy:

Hora: 09:00.

Lugar: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Avenida Ejército Nacional Mexicano No. 223, colonia Anáhuac 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, los manifestantes realizarán las siguientes actividades:

07:30 horas: Un contingente conformado por la Comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, se concentrará en inmediaciones de la escultura “Los Bigotes”, al interior de Ciudad Universitaria, con el fin de trasladarse al lugar de la protesta.

08:30 horas: La organización “Abolición de los Lugares de Exterminio y la Explotación Animal Vegetal” se reunirá en la estación Polanco, de la Línea 7 del Sistema deTransporte Colectivo Metro, donde realizarán la actividad “Metro Popular”, para posteriormente caminar hacia el lugar de la concentración.

Se prevé el apoyo de otras organizaciones sociales, como son: Selvame Mx, Cenotes Urbanos, La Ecolectiva, Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C., Greenpeace México, Army y BTS México, Colectiva Rebeldía Morada, Rebeldías Resistencias, Mariposas Mirabal y Las Brujas del Mar.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+

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