Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, anunció que no se aprobará la construcción del desarrollo turístico Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo. ¿Cómo surgió la polémica por este proyecto ideado por la empresa Royal Caribbean?

La organización Greenpeace desplegó una manta sobre Bellas Artes para denunciar el posible daño ecológico de este proyecto.

desplegó una manta sobre Bellas Artes para denunciar el posible daño ecológico de este proyecto. Claudia Sheinbaum había advertido el 18 de mayo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se revisaría el parque acuático.

Noticia relacionada: "No se Aprobará "Perfect Day" de Royal Caribbean, en Mahahual": Anuncia Alicia Bárcena

1. ¿Qué era el proyecto Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo?

En el extremo sur de Quintana Roo, se ubica la pequeña población de Mahahual. Con apenas 2 mil 600 habitantes, este pequeño puerto se convirtió en el centro de una controversia medioambiental, después de que se anunciara la construcción del parque acuático Perfect Day.

La construcción estaría a cargo de Royal Caribbean. Fundada en Noruega y con sede en Miami, se le considera la empresa de cruceros con más ingresos del mundo. Además de su flota, la compañía cuenta ya con un parque acuático llamado Perfect Day en Coco Cay Island, en Bahamas. Sobre el nuevo proyecto en las costa del Caribe mexicano, la empresa señalaba en su página de Internet:

“Ubicado en Quintana Roo, esta experiencia combina momentos vacacionales inolvidables con una planificación minuciosa y una estrecha colaboración local”.

Protesta de Greenpeace por parque acuático en Mahahual. Foto: Cuartoscuro

Además, Royal Caribbean mencionaba que el proyecto, que sería fuente de 4 mil empleos permanentes, incluía la colaboración de la comunidad. El ambicioso desarrollo tomaba en cuenta la protección del medio ambiente, así como la conservación de manglares en la zona:

“En Royal Caribbean estamos comprometidos con la sostenibilidad. Nuestra estrategia ambiental, que se detalla a continuación, incluye la conservación de aproximadamente 45 hectáreas de manglares existentes, la protección del arrecife mesoamericano y la búsqueda de soluciones sostenibles para la gestión de residuos y sargazo”.

2. La protesta de Greenpeace que denunció los riesgos de Perfect Day en Mahahual

El 12 de mayo, la organización ambiental Greenpeace colgó una manta en los andamios colocados en el Palacio de Bellas Artes. La manta denunciaba la construcción de Perfect Day y llamaba a recolectar firmas contra su aprobación.

En la manta, colgada frente al más importante escenario teatral del país, se hacía alusión al célebre parlamento de Hamlet de William Shakespeare con las siguientes palabras:

“Toboganes o protección ambiental, esa es la cuestión”.

La zona de Mahahual se ha convertido en un enclave de gran importancia para el medio ambiente. Además de contar con amplios manglares, se ubica enfrente de los arrecifes del banco Chinchorro.

Cabe recordar que México cuenta con la segunda reserva más grande de arrecifes en el mundo, solo detrás de Australia.

3. Semarnat no aprueba construcción de parque acuático en Mahahual

El pasado 18 de mayo, durante la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum anticipó que había solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que revisara la viabilidad del proyecto turístico:

“Le pedí a Alicia Bárcena que revisara bien el proyecto. Ha habido muchas protestas y muchas personas que están en contra. Es un centro vacacional, un parque acuático, y le pedí a Alicia que revisaran muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio importante, especialmente para los arrecifes”.

Por el Planeta: Tesoros Sumergidos

Además, la presidenta se mostró abierta a mover el proyecto a otra zona del estado, aunque advirtió que su gobierno no aprobaría ningún proyecto contrario al cuidado del medio ambiente:

“El gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona”.

Un día más tarde, Alicia Bárcena ha señalado en conferencia de prensa que Semarnat no aprobará el proyecto turístico en la zona sur de Quintana Roo. La secretaria dijo:

No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean. Sabemos que la empresa está buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo vamos a aprobar”.

Hasta el momento, Royal Caribbean no se ha pronunciado sobre la no aprobación del parque acuático Perfect Day en Mahahual.

Historias recomendadas: