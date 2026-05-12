Greenpeace Coloca Manta en Bellas Artes Hoy: ¿Por Qué Es la Protesta en CDMX?

Este martes, 12 de mayo de 2026, un grupo de activistas de Greenpeace realizó una protesta en la Ciudad de México (CDMX).

Seis activistas de Greenpeace subieron a varios andamios colocados al exterior del Palacio de Bellas Artes, en Avenida Juárez esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc, para colocar una mega manta.

Noticia relacionada: Video: Momento en que Activistas Escalan la Estela de Luz para Desplegar Manta.

¿Por qué es la protesta de Greenpeace?

Los activistas de Greenpeace protestan para pedir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un alto a un proyecto turísticos que consideran “depredador” en la Riviera Maya, conocido como Perfect Day, un megaproyecto privado en Mahahual, Quintana Roo.

Debajo de los andamios había otros seis activistas que estaban ayudando a sus compañeros que subieron a colocar la manta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona, sin que se presentara ninguna complicación.

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