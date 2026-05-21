Abren Nuevo Link de Buscador de Estatus Beca Rita Cetina Hoy: A Esta Hora Podrás Consultar Folio

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, anunció que el Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina contará con un nuevo link a partir de hoy 21 de mayo de 2026 para que los padres de familia puedan consultar el resultado con su folio de registro. Por ello, acá te decimos a qué hora abre esta plataforma.



En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que el nuevo sitio del Buscador Benito Juárez abrirá hoy a partir de las 4 de la tarde, y que las madres, padres y tutores pueden consultar si fueron aceptados o rechazados en este link:



https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/

En breve más información...