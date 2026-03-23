Alertan por Tormenta Geomagnética Este Martes 24 de Marzo, ¿Habrá Auroras Boreales?

Actualmente, la Tierra atraviesa una tormenta geomagnética que habrá de extenderse hasta el 24 de marzo. ¿Provocará auroras boreales este fenómeno?

El 22 de marzo se registró un pico de la tormenta geomagnética , con una magnitud G3.

, con una magnitud G3. En los últimos años se han incrementado los casos de auroras en latitudes más cercanas al ecuador, debido a la fuerte actividad solar.

Noticia relacionada: El Sol No Presenta Manchas por Primera Vez desde 2022; ¿Es el Fin del Actual Ciclo Solar?

Advierten por tormenta geomagnética para el 24 de marzo

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advirtió que la Tierra atraviesa una tormenta geomagnética que se extenderá hasta el 24 de marzo. Además de los fotones que permiten la vida en nuestro planeta, el Sol lanza continuamente partículas cargadas eléctricamente, incluyendo pedazos de átomos rotos.

Esta continua marea de partículas es conocida como viento solar. Cuando este flujo interactúa con el campo magnético del planeta se dice que estamos ante una tormenta geomagnética.

Estas tormentas no representan ningún riesgo para la vida en la Tierra, pero sí que pueden afectar a la tecnología moderna. Una tormenta geomagnética puede interrumpir las telecomunicaciones, afectar el servicio de GPS y afectar el servicio eléctrico.

Además, las tormentas geomagnéticas son las responsables de las auroras boreales. Este fenómeno ocurre cuando las partículas provenientes del Sol interactúa con los gases de la atmósfera, lo que libera fotones.

¿Habrá aurora boreal por tormenta geomagnética del 24 de marzo? Foto: Reuters

¿Tormenta geomagnética provocará auroras boreales?

La tormenta geomagnética que actualmente atraviesa la Tierra alcanzó su pico el 22 de marzo, con una magnitud G3, que se considera fuerte. En este momento, el viento solar golpea la tierra con una velocidad de 627 kilómetros por segundo, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA.

Aunque la tormenta geomagnética se ha debilitado hasta la categoría G1, aún se espera la aparición de auroras boreales en latitudes altas del hemisferio norte. Este fenómeno atmosférico no podrá observarse cerca del ecuador y se limitará a Canadá y las partes más altas de Estados Unidos, como los estados de Maine y Michigan.

En los últimos años, el Sol ha sorprendido a los geólogos y astrofísicos causando fuertes tormentas geomagnéticas que han provocado auroras boreales visibles incluso en México. Aunque este fenómeno atrae al gran público, también viene acompañado de posibles disrupciones en el servicio eléctrico que podrían poner en aprietos a la infraestructura pública, incluso con daños que pueden tardar años en ser reparados, como han advertido investigadores de la UNAM.

Este 2026, el Sol parece haber comenzado una tregua. Por primera vez desde 2022, el pasado 22 de febrero, nuestra estrella se presentó sin manchas solares, lo que indica que el pico del máximo solar podría haber concluido y que nos espera una temporada de calma.

Nueva tormenta geomagnética podría presentarse el miércoles 25 de marzo

El Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA (Soho, por sus siglas en inglés) detectó una notable eyección de masa coronaria el pasado 22 de marzo. Aunque la NOAA aún no ha emitido un anuncio oficial, se espera que las partículas de esta llamarada alcancen la Tierra hacia el 25 de marzo.

La mayor parte de las partículas arrojadas por la llamarada habría de pasar por debajo del hemisferio sur del planeta. No obstante, no se descarta aún que esta eyección de masa coronaria roce nuestra magnetósfera y provoque una nueva tormenta geomagnética.

Historias recomendadas: