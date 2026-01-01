Año Nuevo 2026 Llega con Tormenta Solar: ¿Cuáles Son Sus Efectos Hoy 1 de Enero?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos de América emitió una alerta por tormenta solar que llegará a su pico hoy, en pleno Año Nuevo 2026, por lo que aquí te informamos cuáles podrían ser sus efectos este jueves 1 de enero.

Desde ayer, la institución estadounidense emitió la alerta y explicó que la tormenta solar derivada de una llamarada solar.

Según información de la NASA, una tormenta solar es una explosión repentina de partículas, energía, campos magnéticos y material que el Sol expulsa al sistema solar.

Al dirigirse hacia la Tierra, puede crear una perturbación importante en el campo magnético terrestre, llamada tormenta geomagnética.

En tanto, una llamarada solar es un intenso estallido de radiación o luz, en el Sol.

Estos destellos abarcan todo el espectro electromagnético, incluyendo rayos X, rayos gamma, ondas de radio, luz ultravioleta y luz visible.

Las llamaradas solares son las explosiones más potentes del sistema solar; las más grandes pueden tener una energía tan grande como mil millones de bombas de hidrógeno.

Alerta por tormenta solar

El miércoles a las 14:00 horas (GMT), el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA emitió una alerta por una emisión de radiación de tipo II.

En un aviso, explicó que dicha radiación era producida "en asociación con erupciones en el sol e indican típicamente que una eyección de masa coronal está asociada con una llamarada solar".

Según el comunicado, la aparente llamarada se originó en torno a las 13:33 GMT y generó una onda de radiación con una velocidad estimada en 893 kilómetros por segundo.

En tanto, a las 14:01 GMT se emitió una segunda alerta por emisiones de tipo IV que "ocurren en asociación con erupciones importantes en el sol y generalmente están asociadas con eyecciones de masa coronal intensas y tormentas de radiación solar".

¿Cuáles son los efectos de las tormentas solares?

Las tormentas solares, que implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el sol, pueden afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

No tienen efecto aparente en la salud humana, pero sí pueden llegar a afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan en torno al planeta y en casos extremos dañar transformadores en redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

Además, pueden generar el fenómeno atmosférico conocido como aurora boreal en la latitudes poco frecuentes, lejos de los polos.

