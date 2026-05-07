¿Viene El Super Niño? Océanos Extrapolares Alcanzan Segunda Temperatura Más Alta de la Historia

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus, gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), informó este jueves que los océanos extrapolares registraron en abril de 2026 la segunda temperatura más alta de la historia.

Este hallazgo coincide con las previsiones sobre el posible desarrollo del fenómeno de El Niño en los próximos meses.

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Temperaturas marinas en niveles críticos

La temperatura media de la superficie del mar (TSM) entre las latitudes 60° sur y 60° norte alcanzó los 21 grados el mes pasado. Esta cifra se posiciona como el segundo valor más alto registrado para un mes de abril, siendo superado únicamente por el récord de abril de 2024, periodo en el que se manifestó el último fenómeno de El Niño.

De acuerdo con Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del ECMWF, estas mediciones refuerzan la señal de un calentamiento global sostenido, acompañadas de olas de calor marinas generalizadas y un hielo marino en el Ártico que se mantiene muy por debajo de la media.

Un mes de extremos climáticos

Abril de 2026 no solo destacó por el calor oceánico, sino también por una serie de fenómenos meteorológicos devastadores a nivel global:

Inundaciones y deslizamientos : Gran parte de la península arábiga sufrió inundaciones repentinas. Países como Irán, Afganistán, Arabia Saudita y Siria reportaron pérdidas humanas debido a inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra.

: Gran parte de la península arábiga sufrió inundaciones repentinas. Países como Irán, Afganistán, Arabia Saudita y Siria reportaron pérdidas humanas debido a inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra. Contrastes en el Pacífico y África: Se registraron ciclones tropicales en el Pacífico y sequías severas que afectaron al sur de África.

Se registraron ciclones tropicales en el Pacífico y sequías severas que afectaron al sur de África. Situación en Europa: El continente experimentó fuertes contrastes tanto en temperaturas como en precipitaciones.

El tercer abril más cálido a nivel mundial

A nivel global, abril de 2026 se consolidó como el tercero más cálido desde que se tiene registro. La temperatura media del aire en superficie fue de 14.89 °C, lo que representa 0.52 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

Históricamente, el ranking de los meses de abril más calurosos queda de la siguiente manera:

2024: El abril más cálido registrado. 2025: El segundo abril más cálido. 2026: El tercer abril más cálido.

Estos indicadores, según los expertos de Copernicus, son muestra de un clima cada vez más marcado por los extremos y el calentamiento persistente del planeta.

Con información de: EFE

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