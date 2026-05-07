¿Qué Pasó en Línea 5 del Metro CDMX? Cierran Estaciones por Falla en Instalaciones

Las autoridades del Metro CDMX informaron que varias estaciones de la Línea 5 están suspendidas y presentan servicio provisional debido a los trabajos que se realizan en las instalaciones por una presunta falla, hoy 7 de mayo de 2026.

El titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Ruvalcaba, informó que el tramo Hangares–Terminal Aérea se encuentra afectado. Derivado de esto, no hay servicio de trenes de Oceanía a Pantitlán.

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"Se implementa servicio provisional de Politécnico a Oceanía por la revisión y corrección de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea, derivado de la dilatación de elementos provocada por las altas temperaturas", confirmó el funcionario.

¿Qué estaciones de la Línea 5 del Metro CDMX no tienen servicio?

Por esta razón, las autoridades informaron que las unidades de RTP brindarán apoyo a los usuarios afectados por los trabajos en el tramo de Hangares-Terminal Aérea.

"MI RTP brindará servicio de apoyo gratuito a la Línea 5 del Metro CDMX, en el tramo de Pantitlán a Oceanía, en ambos sentidos", afirmaron.

Toma nota, ya que las estaciones que no están brindando servicio en la Línea 5 del Metro CDMX hoy 7 de mayo 2026, son:

Pantitlán

Hangares

Terminal Aérea

Oceanía

Importante para las personas usuarias de la Línea 5 del @MetroCDMX:

Se implementa servicio provisional de Politécnico a Oceanía por la revisión y corrección de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea, derivado de la dilatación de elementos provocado por las… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 8, 2026

Usuarios padecen fallas de Línea 5 del Metro CDMX

Los usuarios de la Línea 5 del Metro CDMX, que va de Pantitlán a Politécnico, aseguran que hay caos por los retrasos y aglomeraciones. De hecho, previo al anuncio de la implementación del servicio provisional en la ruta, los usuarios indicaron que un tren se quedó varado en el túnel del tramo afectado.

"Pésimo avance en línea amarilla dirección Pantitlán. Estamos avanzando muy despacio y detenidos en cada estación", escribió una usuaria.

Además, aseguran que las unidades de apoyo no han pasado en las estaciones afectadas, por lo que llevan 30 minutos esperando una.

"¿Y los RTPS están pintados o qué? Llevamos más de 30 minutos esperándolo en Hangares dirección Politécnico", expuso un pasajero.

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