A Días del Mundial, Encontrar un Taxi en el AICM Se Ha Convertido en Un Calvario para Usuarios

Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México amagaron con movilizaciones si no se respetan los acuerdos alcanzados con autoridades federales, sobre la operación de taxistas por aplicación en la terminal aérea.

En un comunicado, el Grupo Aeroportuario Marina informó que mantiene abiertos los canales de diálogo y que, entre otros avances, se han realizado gestiones para reducir el pago que los taxistas autorizados hacen al aeropuerto por hacer uso de zonas federales.

Calvario encontrar un taxi en el AICM

Mientras esto sucede, encontrar servicio de taxi en la terminal aérea sigue siendo un calvario para los turistas, cuando estamos a 30 días del inicio del Mundial.

Un día viernes, 9:36 de la noche. En el área de llegadas de la Terminal 2 los viajeros tienen que hacer largas filas para abordar un taxi autorizado.

Adolfo tuvo que sumarse a otras 49 personas que esperaban. Llegó de Ciudad Obregón, Sonora, donde un taxi de aplicación lo dejó a un kilómetro del aeropuerto local. La próxima semana viajará a Oaxaca, donde dice que rentará un auto por falta de opciones de movilidad. A pesar de que es hora pico, tuvo suerte: solo tardó 15 minutos en abordar.

“A nosotros, que llegamos de viaje, necesitamos una movilidad más, pues más aceptable para esta ciudad. La calidad de ciudad que tenemos, necesitamos una calidad de transporte también efectiva y eficiente”, aseguró Adolfo.

La escena se repite con frecuencia. El domingo 12 de abril, una cuenta en medios sociales documentó el regreso de vacacionistas al término de la Semana Santa, donde señaló que las filas eran demasiado largas.

Video: A 30 Días del Mundial, Hallar un Taxi en el AICM Se Ha Convertido en Un Calvario para Usuarios

A pesar de que el inicio del Mundial está cada vez más cerca, en los aeropuertos de México continúa vigente la prohibición para que taxis de aplicación puedan recoger pasajeros, una demanda de servicio que podría dispararse durante el verano, cuando 5 millones y medio de turistas lleguen al país, según estimaciones oficiales.

Al respecto, Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In México, señaló:

“De las 16 ciudades en donde hay juegos, ya hay en sus aeropuertos una perfecta convivencia entre los diferentes modos de movilidad, que el usuario puede escoger. Las tres que no lo tienen resuelto, pues son las ciudades de nuestro país”

Unidas en la Alianza In México, las plataformas Uber, InDrive y Didi han sostenido tres reuniones con autoridades federales para revertir la situación aunque sea durante el Mundial.

Piden un espacio dentro del aeropuerto para ofrecer sus servicios. Las bahías que se instalaron, aseguran, se congestionan fácilmente y por la distancia son inaccesibles para usuarios con problemas de movilidad.

En el Benito Juárez operan mil 558 taxis oficiales organizados en 11 empresas. Arianna Esquivel es una de las permisionarias autorizadas para prestar este servicio y aunque reconoce que es necesario un incremento del parque vehicular dentro del aeropuerto, pide que en la posible autorización para taxis de plataforma se apliquen los mismos requisitos federales que les exigen a ellos, y que les cuestan, dice, una inversión inicial de 650 mil pesos para un auto sedán y hasta un millón de pesos para un auto ejecutivo.

“Yo estoy segura que si ellos tuviesen que apegarse a lo que marcan las instituciones en cuestión de transporte de pasajeros, pues bueno, es evidente que sus cuotas y sus tarifas no serían tan económicas”

Autoridades

Representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Gobernación y del Aeropuerto de la Ciudad de México se han reunido en tres ocasiones con las plataformas.

En la última, celebrada el 23 de abril, informaron que harán pública su propuesta de solución hasta la segunda quincena de mayo, a menos de dos semanas del arranque de la Copa del Mundo.

Para Uber, la empresa más grande dentro de la alianza, una propuesta con tan poco tiempo para aplicarse podría generar confusión entre los turistas, como lo refiere Diego Martínez Cantú, director de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Uber:

“Cualquier solución que no sea de fácil acceso, que no esté bien señalizada, que no haya habido un tiempo para socializarse de manera amplia, yo creo pone o compromete, digamos, el éxito de la solución”

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Con información de Marco Silva y Carlos Moreno

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