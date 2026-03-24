A Pesar de Advertencia, Siguen Vendiendo Mercancía ‘Pirata’ en Plaza Izazaga 89

A finales de noviembre de 2024, autoridades federales y capitalinas clausuraron la Plaza Comercial Izazaga 89, con más de mil 500 locales comerciales, que en su mayoría vendían artículos ilegales, muchos de procedencia asiática.

La plaza reabrió cuatro meses después, con la advertencia de que toda la mercancía fuera de procedencia legal.

N+ recorrió este lugar para constatar que buena parte de lo que se ofrece es mercancía ‘pirata’, mucha relacionada con el próximo Mundial de futbol.

Video: Ofrecen en Plaza Comercial Izazaga 89 Mercancía Apócrifa Pese a Advertencia

Clausura

El 30 de noviembre de 2024, la Plaza Comercial Izazaga 89, ubicada en la zona centro de la Ciudad de México, fue clausurada tras el decomiso de más de 260 mil piezas de mercancía ilegal por parte de autoridades federales. Mil 600 locales fueron cerrados.

El operativo estuvo encabezado por la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Secretaría de Economía propuso al Ministerio Público la extinción de dominio por la recurrencia de esta práctica ilegal en el predio de Izazaga 89.

Sin embargo, 4 meses después, la plaza fue reabierta con la premisa de que toda la mercancía que se vendiera fuera de procedencia legal.

A pocos días del Mundial de futbol, N+ recorrió los 16 pisos de esta plaza y, nuevamente, hay productos ‘pirata’ a la venta.

Playeras de futbol, balones, chamarras y todo tipo de artículo conmemorativos a la fiesta mundialista.

Las playeras de la Selección Mexicana clonadas se venden dentro de Izazaga 89 en 245 pesos en tono verde y en 400 pesos en color negro.

En algunos locales están agotadas y los comerciantes señalan que no saben si las resurtirán por temor a operativos.

En otros locales, las venden sin temor a los operativos.

N+ tuvo acceso a un oficio que circula entre los comerciantes de Izazaga 89, donde la administración les pide retirar la mercancía copia o réplica, y cumplir con la normativa.

Pero no solo se vende mercancía apócrifa conmemorativa al Mundial de futbol, también siguen vendiendo bolsas, ropa y perfumes clonados.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México no respondió la solicitud de entrevista.

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Con información de Elizabeth Mávil

LECQ