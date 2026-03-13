A Pesar de Estar Prohibida, Continúa la Venta Ilegal de Animales en la CDMX

Desde principios de año quedó prohibida en la Ciudad de México la venta de animales vivos y hace unos días, el Congreso local presentó un paquete de iniciativas para prohibir la venta de cualquier tipo de mascota por internet.

Son esfuerzos que parecen mínimos ante un mercado ilegal de venta de animales de todo tipo, sin ningún tipo de permisos ni registros.

La venta de animales vivos persiste tras el cierre de puestos en el Mercado de Sonora. En Punto obtuvo respuesta en cuestión de minutos de los números telefónicos de lonas que aún cuelgan en un antiguo local.

Los animales que antes se exhibían en el mercado ahora se entregan a domicilio en una camioneta de carga en la que se transportan docenas de gallinas, gansos, palomas, guajolotes y patos.

El comercio de animales, prohibido por ley desde el pasado 1 de enero como parte de su protección como seres sintientes también migró a los medios sociales.

Se contactó a un vendedor que ofreció una cría de cocodrilo moreletti en 2 mil 400 pesos y fijó su entrega frente al Palacio de Bellas Artes.

Tras el cierre del mercado, el Gobierno de la Ciudad de México otorgó apoyos directos de 50 mil pesos y créditos de hasta 100 mil a 84 locatarios. Sin embargo, parte de quienes recibieron esos recursos continúan vendiendo animales por vías alternas.

Medios sociales

Aunque desde 2018, Facebook prohíbe la venta de mascotas en su plataforma, la restricción se evade en grupos públicos y privados. Los animales se anuncian como “adopciones con recuperación” y algunas transacciones se concretan por mensaje directo.

En grupos con miles de integrantes se ofrecen perros desde 500 hasta 85 mil pesos, en otros, dedicados a especies exóticas, se anuncian mapaches, cobras, leones o monos capuchinos hasta en 65 mil pesos.

Un vendedor ofreció una boa colombiana en 2 mil 200 pesos y propuso la entrega en las inmediaciones del Metro Canal de San Juan.

Sobre este tema, Jerónimo Sánchez, director general de Animal Heroes, señaló:

“Las personas que se dedican a la cría de animales, lo que están es velando por su dinero, no por el bienestar animal y le van a invertir lo mínimo posible por mantener sus animales en buenas condiciones”

Zyanya Polastri es activista y defensora de los derechos animales desde hace más de dos décadas, en las últimas semanas ha documentado y denunciado que la venta clandestina de animales vivos continúa en mercados y tianguis de la Ciudad de México, esto pese a que la ley contempla sanciones administrativas que incluyen arresto de 6 a 36 horas y multas que pueden alcanzar los 70 mil pesos para quienes incumplan sus disposiciones.

“El maltrato empieza desde el primer momento en el que la mamá es obligada a parir masivamente, hay hacinamiento, hay maltrato, hay desnutrición, no hay seguimiento en cuanto a su salud, realmente falta de ley no hay, más bien es falta de seguimiento de las autoridades”

Con información de Víctor Valles-Mata, Carlos Moreno y Víctor Olvera

