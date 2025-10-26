¿A Qué Hora Cierra Hoy 26 de Octubre la Línea 1 del Metro de CDMX? Este es el Horario

Si eres usuario de la Línea 1 (rosa) del Metro de la Ciudad de México hoy domingo 26 de octubre deberías estar prevenido, pues desde hace varios fines de semana, dicho transporte maneja un horario diferente de lo habitual.

Así lo dio a conocer el Sistema de Transporte Colectivo (STC), así que aquí te decimos cómo va a operar el servicio este domingo 26 de octubre en la Línea 1 del Metro de CDMX.

¿A qué hora cierra la Línea 1 del Metro CDMX hoy domingo 26 de octubre?

El Metro CDMX recordó que el horario será modificado pues continuará con las pruebas integrales en los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

El servicio del Metro CDMX terminará a las 22:00 horas y no a las 24:00 horas.

Es decir, te recomendamos tomar precauciones y evitar contratiempos, pues los últimos trenes del Metro de Ciudad de México saldrán a las 21:30 horas de las estaciones Pantitlán y Chapultepec.

Pero no te preocupes si no alcanzas a subirte al Metro: También habrá servicio provisional con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de las 22:00 a las 24:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec.

Así que es mejor que tomes precauciones, y más si vas a asistir a eventos como la Mega Procesión de Catrinas, pues las estaciones del Metro Insurgentes y Sevilla son de la Línea 1 del Metro.

Y para el lunes 27 de octubre, el horario de la Línea 1 del Metro se normalizará y como es costumbre en días hábiles funcionará de 5:00 a las 24:00 horas.

