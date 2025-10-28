¿A Qué Hora es la Mega Marcha CDMX Mañana 29 de Octubre 2025? Horarios de Protestas

Se han confirmado al menos dos grandes movilizaciones en la Ciudad de México para este miércoles 29 de octubre 2025. Grupos de la sociedad inconformes han anunciado las manifestaciones que, se prevé, generen horas de caos para miles de personas que se trasladan en la capital. Y para que tomes tus previsiones te decimos a qué hora empieza y termina la mega marcha de CDMX.

Como hemos dado puntual seguimiento, son más de 10 avenidas principales en la ciudad, las que tendrán bloqueos y cortes de circulación. Como en otras notas te hemos contado, algunos de los grupos inconformes que tomarán las calles este miércoles son los transportistas, quienes ya realizaron exigencias al gobierno.

Video: El Costo de los Bloqueos: ¿Cuánto Dinero se Pierde en el Valle de México por Protestas?

¿A qué hora inicia la mega marcha en CDMX mañana 29 de octubre 2025?

Comerciantes y transportistas procedentes del Estado de México convocaron a una megamarcha pacífica este miércoles 29 de octubre de 2025 con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

La movilización está programada para dar inicio a las 9:00 horas, partiendo simultáneamente desde los siguientes puntos:

Caseta México-Pachuca

Caseta México-Querétaro

Aurrera Koblenz, Cuautitlán Izcalli

Plaza Centura, Tlalnepantla

Parque Naucalli

Caseta México-Puebla

Caseta México-Toluca

Comercial Mexicana López Portillo

Posteriormente, a las 14:00 horas se ha prevé una segunda movilización, pero en este caso de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), a las 14:00 horas.

La mega marcha desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional.

Cabe recordar que a estas protestas se suman los bloqueos que se tienen previstos con un horario de inicio a las 6:30 horas.

¿Cuál es la ruta de la mega marcha en CDMX del miércoles?

Para la marcha vespertina, la ruta que se prevé del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional. Por ello, se realizarán cierres intermitentes en:

Eje 1 Norte (Rayón) y Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier) para desvío de tránsito.

Estaciones de Metro Hidalgo, Juárez, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan y Pino Suárez podrían permanecer cerradas temporalmente.

Video: Se Espera Este 29 de Octubre Una Jornada de Bloqueos y Protestas en Principales Accesos a la CDMX

