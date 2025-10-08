Inicio Ciudad de México ¿A Qué Hora Va a Llover Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este Miércoles

¿A Qué Hora Va a Llover Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este Miércoles

Protección Civil compartió a partir de qué hora se espera el pronóstico severo del clima por lluvias fuertes en gran parte de la Ciudad de México

Varias personas con impermeables azules se cubren de la lluvia.

Este miércoles lloverá en gran parte de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

¿Vas a salir este miércoles? Considera que habrá lluvias a lo largo de hoy, 8 de octubre de 2025. En N+ te informamos a partir de qué hora comenzarán las precipitaciones para que no olvides tu sombrilla o impermeable. 

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) este día habrá lluvias intensas, con posible caída de granizo y actividad eléctrica. Además, de que pueden presentarse fuertes rachas de viento. 

Video: Huracán Priscilla, Categoría 2, Provoca Lluvias, Vientos y Marejadas en Varios Estados del Pacífico

Nota relacionada: Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 8 de Octubre de 2025: Lluvias Fuertes en BCS, Sinaloa y Nayarit.

A esta hora lloverá en varias alcaldías

El pronóstico severo del clima con lluvias fuertes para este miércoles comenzará a partir de las 17:00 horas y los vientos fuertes serán de las 11:00 a 22:00 horas. 

Se prevé un ambiente templado a lo largo del día cielo nublado, los vientos con componente Norte de 10 a 40 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h. Por ello, recomendaron estar pendientes del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. 

Toma en cuenta que los fuertes vientos y lluvias pueden provocar afectaciones como caída de árboles, de estructuras y problemas viales, por esa razón, sigue estas recomendaciones

  • No cruzar ríos, ni arroyos.
  • En medida de lo posible evita salir cuando hay lluvias fuertes y con actividad eléctrica. 
  • Sigue la información de autoridades locales y de Protección Civil.

 

