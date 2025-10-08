¿A Qué Hora Va a Llover Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este Miércoles

¿Vas a salir este miércoles? Considera que habrá lluvias a lo largo de hoy, 8 de octubre de 2025. En N+ te informamos a partir de qué hora comenzarán las precipitaciones para que no olvides tu sombrilla o impermeable.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) este día habrá lluvias intensas, con posible caída de granizo y actividad eléctrica. Además, de que pueden presentarse fuertes rachas de viento.

Video: Huracán Priscilla, Categoría 2, Provoca Lluvias, Vientos y Marejadas en Varios Estados del Pacífico

Nota relacionada: Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 8 de Octubre de 2025: Lluvias Fuertes en BCS, Sinaloa y Nayarit.

A esta hora lloverá en varias alcaldías

El pronóstico severo del clima con lluvias fuertes para este miércoles comenzará a partir de las 17:00 horas y los vientos fuertes serán de las 11:00 a 22:00 horas.

Se prevé un ambiente templado a lo largo del día cielo nublado, los vientos con componente Norte de 10 a 40 km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h. Por ello, recomendaron estar pendientes del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Toma en cuenta que los fuertes vientos y lluvias pueden provocar afectaciones como caída de árboles, de estructuras y problemas viales, por esa razón, sigue estas recomendaciones:

No cruzar ríos, ni arroyos.

En medida de lo posible evita salir cuando hay lluvias fuertes y con actividad eléctrica.

Sigue la información de autoridades locales y de Protección Civil.

Historias recomendadas:

FBPT