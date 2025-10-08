Sheinbaum Aclara que Deudas con Farmacéuticas No Deben Condicionar Entrega de Medicamentos

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó su mañanera matutina de hoy, 8 de octubre de 2025, donde aclaró que las deudas con farmacéuticas no deben ser utilizadas como pretexto para no cumplir con la entrega de medicamentos comprometidos en contratos.

La mandataria explicó que las empresas que deciden participar en procesos de licitación aceptan las condiciones establecidas, entre ellas, cumplir con las fechas y cantidades pactadas, independientemente de si existen adeudos anteriores.

Si ellos deciden participar en la licitación, no dice en ningún lado que si tienen adeudos tienen derecho a no estregarlos. Si ellos participan se comprometen a participar en tiempo y forma.

Video: ¿Hay Avances o Retrocesos en Abasto de Medicamentos en el Sector Salud de México?

Nota relacionada: Gobierno Exhibe a Empresas que No Han Entregado Medicamentos en Hospitales y Clínicas

¿Qué pasará con las farmacéuticas que no cumplieron con la entrega de medicamentos?

Recordó que el plazo límite para la entrega de medicamentos venció el pasado 30 de septiembre, y afirmó que ya se contempló qué empresas cumplieron con sus contratos y cuáles no.

Aquellas que no entregaron los productos en la fecha establecida procedía la cancelación de sus contratos. Sheinbaum también destacó que, pese a los retrasos, el abasto nacional de medicamentos alcanza el 90%: "Tanto en IMSS como ISSSTE está más arriba el abasto".

Asimismo, reconoció que los pocos medicamentos pendientes de entrega corresponden a casos específicos en los que las farmacéuticas incumplieron los tiempos establecidos.

Historias recomendadas:

FBPT