¿A Qué Hora Lloverá Mañana, 15 de Abril en la CDMX y Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México y el Estado de México para los próximos días, destacando variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia.

Para el miércoles 15 de abril, se espera en la Ciudad de México un día parcialmente nublado. Por la tarde, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 29 grados Celsius, acompañadas de lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Sin embargo, para la noche, la lluvia cesará y se espera que la temperatura descienda a los 19 grados Celsius.

Para el jueves 16 de abril, las condiciones mejorarán, ya que no se prevé lluvia. El día comenzará con temperaturas frescas, entre los 12 y 14 grados Celsius, y por la tarde la temperatura podría llegar hasta los 29 grados. Por la noche, se espera un descenso moderado, alcanzando los 16 grados Celsius.

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¿A qué hora lloverá en el Edomex?

En el Estado de México, el miércoles 15 de abril se anticipa que la mañana será fresca, con temperaturas alrededor de los 8 grados. Por la tarde, las lluvias llegarán con temperaturas que podrían alcanzar los 23 grados. Durante la noche, las temperaturas podrían bajar hasta los 15 grados.

Para el jueves 16 de abril, se espera una mañana fría, con temperaturas de hasta 9 grados, mientras que por la tarde se prevén lluvias ligeras, con temperaturas alcanzando los 24 grados. Al igual que en la Ciudad de México, la lluvia cesará por la noche.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las lluvias y el viento, especialmente en horas de la tarde, y estar preparados para los cambios de temperatura.

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