Absuelven a Presuntos Extorsionadores Detenidos en Flagrancia, en la Ciudad de México

Tres sujetos, capturados en flagrancia cuando extorsionaban a una comerciante en la alcaldía Azcapotzalco, fueron liberados por una jueza de la Ciudad de México.

La víctima, tuvo que cerrar su negocio. Ahora teme por su seguridad y la de su familia, por las posibles represiones de los delincuentes.

Mariana fue víctima de extorsión por parte de un grupo delictivo que opera en la colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, en su tienda de abarrotes le exigían 500 pesos semanales a cambio de permitirle trabajar y no afectar su negocio.

“Me decían que, si no les daba dinero, pues que me iban a poner. Entonces yo tenía que darles cierta cantidad, 200 pesos inicialmente, lo cual después se incrementó a 500 pesos para mi seguridad y la protección de mi negocio, entonces con tal de que no nos asaltaran o no se metieran con nosotros, les dábamos esa cuota semanal a estos 3 individuos”

Agobiada por el cobro de piso, decidió denunciar a los 3 extorsionadores y así fueron detenidos en flagrancia el año pasado.

Uriel ‘N’, Luis ‘N’ y Jesús ‘N’, fueron identificados plenamente por la víctima, incluso los policías declararon que los habían capturado justo en el momento en que cobraban el monto de la extorsión.

Confiando en las autoridades acudió a denunciar los hechos a la Fiscalía de Justicia capitalina, sin embargo, en la Coordinación Territorial de Azcapotzalco, comenzó su doble victimización.

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“Cuando yo llego directamente al Ministerio Público, la MP que me tomó mi declaración, la licenciada Laura Elizabeth Villalon López, manifestó que estaba cruda, que tenía 38 horas trabajando, no integró videos en los cuales se ve claramente la extorsión, no integró la información correcta, de hecho, me decía cuando hacia anotaciones: 'A ver ve si lo estoy escribiendo bien'”, explicó Mariana.

Los tres presuntos delincuentes fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, las declaraciones de la víctima, de los policías y testigos, coincidieron en señalar a los 3 sujetos como extorsionadores.

Juez del caso los declara absueltos

Sin embargo, la jueza del caso, declaró absueltos a los presuntos extorsionadores, el pasado 24 de abril, donde indicó:

“Puede sostenerse que el cumulo probatorio ofertado y desahogado por la fiscalía, no allegó a este tribunal de información que generara convicción más allá de toda duda razonable, destacando que no es jurídicamente posible emitir una sentencia condenatoria. Se les absuelve de la acusación ministerial formulada en su contra”

Cierre de negocio

Tras esa resolución judicial, Mariana tuvo que cerrar su negocio frente al miedo de volver a ser víctima de una extorsión.

“Me parece algo irresponsable de la juez haber dado este fallo porque pues son 3 personas peligrosas y hoy en día yo temo por la integridad de mi vida y de mi familia, o sea prácticamente la juez quería decirnos que la tienda no existía, cuando la tienda existe, el hecho existe, el lugar existe, la flagrancia existe”

La de Mariana, fue una de esas mil 704 denuncias por extorsión que se presentaron el año pasado en la Ciudad de México, hoy asegura, que tiene miedo de emprender un nuevo negocio, luego de ver el resultado que tuvo su denuncia.

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Con información de Rafael Trejo

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