Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en Calzada de Tlalpan Hoy? Fatal Accidente Deja Un Muerto en San Pablo Tepetlapa

¿Qué Pasó en Calzada de Tlalpan Hoy? Fatal Accidente Deja Un Muerto en San Pablo Tepetlapa

|

N+

-

Según los primeros reportes, el vehículo era conducido a exceso de velocidad sobre Calzada de Tlalpan, alcaldía Coyoacán

Un hombre murió luego de que su vehículo chocó y volcó sobre Calzada de Tlalpan, al parecer por exceso de velocidad; así se ve desde el aire el caos vial en la zona

Un hombre murió luego de que su vehículo chocó y volcó sobre Calzada de Tlalpan, al parecer por exceso de velocidad; así se ve desde el aire el caos vial en la zona

COMPARTE:

La mañana de este lunes, 9 de marzo de 2026, se registró un fatal accidente en Calzada de Tlalpan, en San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el vehículo era conducido a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y volcara.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la Autopista México-Puebla hoy? Fuerte Accidente Colapsa Circulación a CDMX

Muere conductor

El conductor, un hombre de aproximadamente 25 años, murió al interior del vehículo, prácticamente quedó prensado, además de que las bolsas de aire estallaron.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX llegaron al lugar del accidente y remolcaron la unidad a carriles de extrema derecha, en espera de peritos de la Fiscalía capitalina.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar
 

Accidentes CDMX
Inicio Ciudad de México Accidente calzada tlalpan hoy 9 de marzo 2026 que paso muerto san pablo tepetlapa