Tráiler Atorado en Avenida Chapultepec Causa Caos Vial: Estas Son las Rutas Alternas

La mañana de hoy, 19 de marzo de 2026, un tráiler de doble remolque quedó atorado en el bajo puente de Avenida Chapultepec, para que tengas precaución y no se te haga tarde para llegar a tus actividades, en N+ te compartimos las rutas alternas.

El paso en el bajo puente está cerrado debido a que a las 6:29 horas de este jueves siguen las labores para retirar los remolques, por ello, las rutas alternas que puedes usar son:

Av. Álvaro Obregón.

Av. Paseo de la Reforma.

Video: ¿Qué Pasó en Av. Chapultepec Hoy? Tráiler Atorado en Bajopuente Colapsa Vialidad

En breve más información.

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