Inicio Ciudad de México Tráiler Atorado en Avenida Chapultepec Causa Caos Vial: Estas Son las Rutas Alternas

Tráiler Atorado en Avenida Chapultepec Causa Caos Vial: Estas Son las Rutas Alternas

|

N+

-

Este jueves, las afectaciones viales comenzaron desde muy temprano; te compartimos las rutas alternas para que evites el bajo puente en la Av. Chapultepec

Tráiler de doble remolque en Av. Chapultepec.

Un tráiler de doble remolque se quedó atorado en Av. Chapultepec hoy; hay afectaciones viales. Foto: N+

COMPARTE:

La mañana de hoy, 19 de marzo de 2026, un tráiler de doble remolque quedó atorado en el bajo puente de Avenida Chapultepec, para que tengas precaución y no se te haga tarde para llegar a tus actividades, en N+ te compartimos las rutas alternas. 

El paso en el bajo puente está cerrado debido a que a las 6:29 horas de este jueves siguen las labores para retirar los remolques, por ello, las rutas alternas que puedes usar son:

  • Av. Álvaro Obregón.
  • Av. Paseo de la Reforma.

Video: ¿Qué Pasó en Av. Chapultepec Hoy? Tráiler Atorado en Bajopuente Colapsa Vialidad

En breve más información. 

 

Historias recomendadas: 

 

FBPT

 

Accidentes CDMX
Inicio Ciudad de México Accidente chapultepec cdmx hoy 19 de marzo 2026 por que hay trafico rutas alternas trailer