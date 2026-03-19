Tráiler Atorado en Avenida Chapultepec Causa Caos Vial: Estas Son las Rutas Alternas
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Este jueves, las afectaciones viales comenzaron desde muy temprano; te compartimos las rutas alternas para que evites el bajo puente en la Av. Chapultepec
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La mañana de hoy, 19 de marzo de 2026, un tráiler de doble remolque quedó atorado en el bajo puente de Avenida Chapultepec, para que tengas precaución y no se te haga tarde para llegar a tus actividades, en N+ te compartimos las rutas alternas.
El paso en el bajo puente está cerrado debido a que a las 6:29 horas de este jueves siguen las labores para retirar los remolques, por ello, las rutas alternas que puedes usar son:
- Av. Álvaro Obregón.
- Av. Paseo de la Reforma.
En breve más información.
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