Accidente en Circuito Interior Hoy: Desperdicios Industriales Invaden Carriles Hacia el AICM

La mañana de este jueves, 13 de noviembre de 2025, se registró un accidente en Circuito Interior, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un camión de carga volcó en el entronque de Circuito Interio e Insurgentes, en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tirando su carga de desperdicios industriales, mismos que quedaron regados en el pavimento, obstruyendo tres carriles de la vialidad.

Afectación Vial en Circuito Interior

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor de la pesada unidad se encuentra estables, sin embargo, hay severa afectación vial en la zona de Circuito Interior.

Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina están desviando el flujo vehicular hacia Insurgentes Norte.

