Accidente en Circuito Interior Hoy: Desperdicios Industriales Invaden Carriles Hacia el AICM
N+
Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX están desviando el flujo vehicular hacia Insurgentes Norte.
Un camión volcó en Circuito Interior hoy, 13 de noviembre de 2025, la carga de desperdicios industriales obstruye la vialidad
COMPARTE:
La mañana de este jueves, 13 de noviembre de 2025, se registró un accidente en Circuito Interior, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, un camión de carga volcó en el entronque de Circuito Interio e Insurgentes, en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tirando su carga de desperdicios industriales, mismos que quedaron regados en el pavimento, obstruyendo tres carriles de la vialidad.
Noticia relacionada: Bloqueos de la CNTE Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Mitin y Mega Marcha de Maestros
Afectación Vial en Circuito Interior
A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor de la pesada unidad se encuentra estables, sin embargo, hay severa afectación vial en la zona de Circuito Interior.
Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina están desviando el flujo vehicular hacia Insurgentes Norte.
Historias recomendadas:
- Se Va Masa de Aire Ártico, pero Llega Nuevo Frente Frío 14 a México: ¿Cuándo Ingresará al País?
-
Descubren la Telaraña Más Grande del Mundo con Más de 100 Mil Arañas ¿Dónde se Ubica?
Con información de N+
Rar