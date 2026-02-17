Accidente de Transporte Público en CDMX Hoy: ¿Qué pasó en Jardines del Pedregal?

Este martes 17 de febrero de 2026 se registró un fuerte choque en Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), donde un camión del transporte público se estrelló contra la fachada de una casa.

El accidente ocurrió sobre la avenida Paseo del Pedregal, casi a la altura de la calle Cascada, y dejó saldo de al menos 15 lesionados, entre ellos un bebé.

Choque contra domicilio

El conductor del camión, de la Ruta 111, perdió el control y se impactó sobre su costado derecho contra el domicilio marcado con el número 240.

Al sitio se movilizaron de inmediato los servicios de emergencia, entre ellos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), elementos de Protección Civil de Álvaro Obregón, entre otros.

En el sitio, el personal de salud atendió a personas con golpes, algunos en el rostro; algunos pasajeros permanecieron en el lugar en espera de un pase médico para ser atendidos en hospitales o centros de salud.

Testimonios sobre el choque

El señor Antonio Camacho, quien resultó con heridas en la boca y los dientes, narró a las cámaras de N+ FORO que el chofer les dijo que presuntamente se quedó sin frenos y por eso se estrelló contra la casa.

Mientras que la señora Ruth Torres contó que, de acuerdo con el testimonio de su hijo que iba en la unidad, el chofer iba muy rápido y pasándose los semáforos.

También refirió que esa ruta, que se diría a Bosques, a Ciudad Universitaria y a Barranca del Muerto, tiene las unidades más viejas, con choferes muy jóvenes y checadores que en ocasiones se encuentran en condiciones no aptas.

El conductor quedó en el sitio bajo custodia policial. En tanto, la circulación se vio afectada en el carril de extrema derecha por la movilización de los servicios de emergencia.

