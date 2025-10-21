Accidente en Lomas de Chapultepec Hoy: Pipa de Gas casi Llena Choca contra Autobús y Casa

La mañana de hoy, 21 de octubre de 2025, otra pipa cargada con gas LP se accidentó en calles de la Ciudad de México (CDMX), luego de que chocó con una unidad del transporte público y un vehículo particular y posteriormente se impactó contra la fachada de una casa.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Reforma y calle Monte Everest, en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Pipa estaba casi llena

La pipa, con capacidad de 5 mil 800 litros, transportaba al momento del accidente 5 mil 200 litros de gas LP, por lo que casi estaba al máximo de llenado.

Cuando circulaba por las citadas vialidades, la unidad chocó contra un autobús del transporte público y un auto que no sufrió daños.

Después, la pipa se impactó contra la fachada de la casa y además derribó un poste de luz.

Por estos hechos no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Con información de N+.

spb