Siguen 6 Personas Hospitalizadas por la Explosión de Pipa en Iztapalapa a 39 Días del Accidente.

A 39 días del caso, la cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa con gas LP en Iztapalapa se mantiene en 31, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

En su más reciente actualización, informó también que 6 personas siguen hospitalizadas y 47 ya fueron dadas de alta. Desde el sábado 27 de septiembre, no se ha tenido un aumento de víctimas fatales.

#Importante ⚠️

Se actualiza el reporte del incidente en Iztapalapa:



6 personas permanecen hospitalizadas,

47 han sido dadas de alta

y lamentablemente, 31 personas han fallecido.



Seguimos brindando apoyo y acompañamiento a las familias afectadas. ♥️ pic.twitter.com/MCKfgUaf5L — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 20, 2025

Noticia relacionada: Identifican a Mujer que Estaba como Desconocida y que Murió en Explosión de Pipa en Iztapalapa

Cronología de la tragedia en Iztapalapa

El pasado 10 de septiembre, una tragedia conmocionó al país cuando una pipa con gas LP volcó, explotó y ocasionó una onda expansiva que afectó varios vehículos.

A las 14:20 horas, una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP volcó y explotó en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa. La onda expansiva alcanzó varios vehículos que fueron envueltos por el fuego, entre ellos dos unidades de carga.

alcanzó varios vehículos que fueron envueltos por el fuego, entre ellos dos unidades de carga. Por la fuga y la explosión, conductores abandonaron sus vehículos en la avenida y trataron de refugiarse.

y trataron de refugiarse. Vecinos de la colonia Lomas de Zaragoza fueron los primeros en auxiliar a los lesionados y luego llegaron elementos de todos los cuerpos de socorro para atender la emergencia.

fueron los primeros en auxiliar a los lesionados y luego llegaron elementos de todos los cuerpos de socorro para atender la emergencia. Testigos narraron cómo la gente corrió despavorida ante el suceso y en los videos se pudo ver a personas con quemaduras pidiendo auxilio.

ante el suceso y en los videos se pudo ver a personas con quemaduras pidiendo auxilio. “Llegó la onda expansiva y quemó a toda la gente”, dijeron las personas que presenciaron la tragedia.

Las ambulancias y helicópteros de inmediato trasladaron a los heridos a distintos hospitales, entre ellos varios menores de edad.

y de inmediato trasladaron a los heridos a distintos hospitales, entre ellos varios menores de edad. La ciudadanía se volcó en apoyos a las afueras de los centros de salud y llevaron alimentos y artículos para los familiares de las víctimas.

y llevaron alimentos y artículos para los familiares de las víctimas. Las autoridades iniciaron el reporte diario sobre el saldo del accidente.

sobre el saldo del accidente. Entre los heridos se reportaron personas en situación crítica (quemaduras en más del 70% del cuerpo); graves (entre el 50 y 70% de la superficie corporal con quemaduras) y delicadas (menos del 50% del cuerpo afectado).

Noticia relacionada: Gobierno de CDMX Creará Comité Especial para Repartir Donativos a Víctimas de Explosión de Pipa

Video: ¿Qué Apoyos Entregarán a Familiares de Víctimas de Explosión de Pipa en CDMX?

¿Qué provocó la volcadura y explosión de la pipa?

Al realizar las investigaciones del percance vial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) primero indicó que la volcadura de la pipa no se debió a un bache en la vialidad, de acuerdo con las inspecciones realizadas por peritos.

Según las indagatorias, el tanque de gas presentó una ruptura en un casquete al chocar con un objeto sólido, lo que provocó la fuga del combustible.

El 17 de septiembre, en conferencia de prensa, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján reveló detalles de cómo fue el accidente:

Dijo que la pipa venía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a la alcaldía Tlalpan para descargar en una gasera.

Al entrar a la curva para incorporarse a la salida de la autopista México-Puebla, perdió el control, se impactó contra el muro de contención exterior y cambió de dirección.

Tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior y en ese lapso se observó la volcadura del contenedor de gas.

Dicho contenedor presentó un golpe en su parte frontal izquierda, que generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros por donde se fugó el gas.

El diámetro de expansión del gas fue de 180 metros, en esa área se generó la chispa que detonó el incendio.

La fractura se generó por el golpe con un objetivo rígido que pudo ser el camión o restos del muro de contención.

La titular de la FGJCDMX además destacó que la dependencia tiene establecido que “el vehículo iba efectivamente a exceso de velocidad, de acuerdo al carril por el que circulaba”.

Fernando Soto, el conductor de la pipa de gas, murió en el hospital Magdalena de las Salinas, a donde fue trasladado en condición grave luego del accidente.

Noticia relacionada: Explosión en Iztapalapa: Ayudan a Víctimas con Injerto de Piel Cultivada en Laboratorio

Video: Héroe de Iztapalapa: Erick Pudo Huir tras Explosión de Pipa, pero Prefirió Ayudar a Pasajeros

Apoyos para víctimas de la explosión

Ante la tragedia, el Gobierno capitalino anunció la entrega de apoyos emergentes para las víctimas.

Además, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció la creación de un “Comité de Solidaridad” para que se puedan recibir y administrar donaciones económicas para las víctimas y sus familiares.

Hemos tenido muchas peticiones de que pudiéramos tener un mecanismo para que se pudieran generar apoyos, que se puedan hacer donaciones económicas a las familias, y para ello hemos decidido crear un Comité de Solidaridad con las víctimas de la explosión acontecida en el Puente de la Concordia.

Precisó que el objetivo de ese comité especial será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias, pues enfatizó que “no solo es una ayuda de un momento, sino que tendrán consecuencias a lo largo de sus vidas”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

ASJ